Галкин на русском языке «поженил» украинскую пару за 10,5 млн рублей SHOT: Галкин провел роскошную украинскую свадьбу в Каннах за 10,5 млн рублей

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) провел дорогую свадьбу украинской пары в Каннах за 10,5 млн рублей, передает Telegram-канал SHOT. На мероприятии также выступили певцы Валерий Меладзе и Рики Мартин. Виновниками торжества стали модель из Харькова и предприниматель из Киева.

Свадьба прошла в старом поместье с видом на Средиземное море. На празднике присутствовали гости из России, Грузии и с Украины. При этом торжество велось на русском языке. 25-летняя невеста рассказала, что с супругом познакомилась в соцсетях.

Ее муж родился в Грузии. В 2018 году году он вместе с партнерами в Киеве основал IT-компанию, которая занялась разработкой азартных онлайн-игр, в которых пользователи могут делать ставки. У фирмы есть офис в украинской столице и в Варшаве.

