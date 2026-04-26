26 апреля 2026 в 12:08

Галкин на русском языке «поженил» украинскую пару за 10,5 млн рублей

SHOT: Галкин провел роскошную украинскую свадьбу в Каннах за 10,5 млн рублей

Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) провел дорогую свадьбу украинской пары в Каннах за 10,5 млн рублей, передает Telegram-канал SHOT. На мероприятии также выступили певцы Валерий Меладзе и Рики Мартин. Виновниками торжества стали модель из Харькова и предприниматель из Киева.

Свадьба прошла в старом поместье с видом на Средиземное море. На празднике присутствовали гости из России, Грузии и с Украины. При этом торжество велось на русском языке. 25-летняя невеста рассказала, что с супругом познакомилась в соцсетях.

Ее муж родился в Грузии. В 2018 году году он вместе с партнерами в Киеве основал IT-компанию, которая занялась разработкой азартных онлайн-игр, в которых пользователи могут делать ставки. У фирмы есть офис в украинской столице и в Варшаве.

Ранее сообщалось, что певица Вера Брежнева начала давать онлайн-сеансы оргазма и секс-затмений. Артистка поставила фиксированный ценник — стоимость одного занятия с участием исполнительницы составляет около 30 тыс. рублей. Экс-солистка группы «ВИА Гра» проводит стримы с экспертами по нейропсихологии, энерготерапии, саморефлексии и астрологии.

В африканской стране убили министра обороны
В Минобороны России назвали потери ВСУ за сутки
Стало известно, в чем заблуждались первые ликвидаторы аварии на ЧАЭС
«Дальше будет хуже»: в Кремле дали Украине один важный совет
Пьяный водитель переехал двух человек в Иркутской области
В Минобороны России назвали число сбитых за сутки беспилотников ВСУ
Пациентка сама отремонтировала палату в адыгейской больнице
Санду решила устроить «свидание» с Зеленским у Чернобыльской АЭС
Почему не работает Telegram сегодня, 26 апреля: замедление, блокировка
Магнитные бури сегодня, 26 апреля: что завтра, скачки атмосферного давления
Мошенники убедили ребенка «украсть» у матери крупную сумму денег
Пострадавшего при стрельбе на ужине с участием Трампа выписали из больницы
«Это заходит слишком далеко»: Европу предупредили о жестком ответе России
В Курской области возложили цветы в память об освобождении региона от ВСУ
Стрелок из США оказался фанатом «врага» Трампа
Липцы, Харьков, Шевченко: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 апреля
Синоптик пообещал москвичам метель и снежные шквалы
Трое молодых людей погибли при атаке ВСУ на ЛНР
Песков рассказал, какой кризис усугубляется в странах Европы
Водителям раскрыли ошибку, которая приведет к дорогому ремонту весной
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

