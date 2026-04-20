План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия

Инсайдеры утверждают, что у народной артистки СССР Аллы Пугачевой и ее мужа юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) истек 15-летний брачный контракт. Что это значит?

Брак Пугачевой назвали клоунадой

Многие специалисты сходятся во мнении, что союз 77-летней Аллы Пугачевой и 49-летнего юмориста Максима Галкина далек от классической истории любви. Психолог Валентин Малиновский считает, что их брак был заключен по расчету, но ничего плохого в этом нет.

«Я думаю, что договорной брак Пугачевой и Галкина — брак будущего. Скоро такая форма станет распространенной», — заявил эксперт в беседе с «Экспресс газетой».

Музыкальный критик Сергей Соседов тоже назвал истинной причиной звездного союза взаимную выгоду. Сам брак он охарактеризовал коротко: «А кто счастливый? Алла Пугачева с Галкиным? Это же смешно! Там все клоунада. Где вы видели счастье?»

Победитель шоу «Фактор А» Сергей Савин в интервью aif.ru подтвердил, что не видел в этой паре настоящей влюбленности, и назвал брак певицы «очень качественным пиар-проектом».

Психолог Кирилл Липский в интервью «Рамблеру» заявил, что отношения Пугачевой и Галкина можно представить как «совместный проект, где у двух сильных личностей имеются свой публичный образ, финансовые империи и армия поклонников».

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Стареть спокойно» не получилось

Алла Пугачева не раз говорила о своем прагматичном плане в последнем браке: она хотела иметь рядом человека, с которым будет «спокойно стареть». Однако сбыться этому оказалось не суждено: после отъезда Максима Галкина из России ей тоже пришлось уехать за границу и постоянно переезжать.

В интервью 2025 года Примадонна открыто заявила, что, по крайней мере, три ее брака были не более чем «помощью другу». Например, союз с Александром Стефановичем был заключен, чтобы помочь ему с пропиской в Москве. А свадьбу с молодым певцом Филиппом Киркоровым звезда сыграла по просьбе его умирающей матери, чтобы «помочь ему с карьерой».

Эксперты отмечают, что на фоне подобных признаний слова Пугачевой об искренности чувств к Галкину звучат неправдоподобно. К тому же в последние годы супруги фактически не живут вместе.

Галкин активно гастролирует и почти не появляется дома. Его афиша на 2026 год расписана по городам Европы: Вроцлав, Прага, Амстердам, Вена. Пугачева ведет уединенный образ жизни на Кипре, в Лимассоле. В апреле 2026 года блогеры сняли видео, на котором певица медленно передвигается по улице, сгорбившись, опираясь на трость, в сопровождении помощницы — абсолютно одна, без мужа.

Потерпел поражение и еще один план Примадонны. В 2025 году депутат Виталий Милонов заявил, что после отъезда за границу Пугачева собиралась жить за счет западных фондов. По мнению политика, артистка напоминает ему «человека с деменцией».

Алла Пугачева Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Будут делить имущество и детей?

Ответ на главные вопросы — кому достанется замок в Грязи и с кем останутся двойняшки Гарри и Лиза — дал адвокат Андрей Алешкин. В интервью 7days.ru он пояснил: опасения, что замок Максима Галкина отойдет государству, безосновательны. Особняк может быть либо продан, либо достанется детям как наследникам первой очереди.

«Замок никак не может достаться государству, так как действует Гражданский кодекс», — считает эксперт.

Что касается опеки, Алешкин напоминает: Галкин переписал особняк на детей еще до развода. Если контракт супругов действительно окончен, то «начнется война адвокатов». Тогда и будет решено, останутся ли подростки с отцом, который возит их по миру, или вернутся на Кипр к матери, которая все реже появляется на людях.

«Ну вот и все, красивой сказке подошел конец. Вместо лавров на старости лет Пугачева получила забвение и одиночество. А Галкин уже ведет себя как завидный жених на выданье», — высказал свое мнение в Сети поклонник Николай С.

Пока Пугачева молчит, Галкина регулярно видят в европейских клубах и на улицах американских городов в компании незнакомцев. В это время комик публикует архивные совместные фото с супругой, чтобы создать иллюзию семейного счастья, считают инсайдеры. На самом же деле, как они уверяют, пара видится всего пару раз в год.

