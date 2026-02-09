Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 16:58

Соседов рассказал, как бороться со звездами-должниками

Критик Соседов: звездам-должникам необходимо урезать гонорары

Сергей Соседов Сергей Соседов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Звездам-должникам необходимо урезать гонорары, заявил Общественной Службе Новостей музыкальный критик Сергей Соседов. Он отметил, что именно большие деньги создают иллюзию вседозволенности.

Но, несмотря на эти миллионные, а иной раз даже миллиардные состояния, они умудряются не платить коммуналку, налоги, которые куда меньше их одноразовых гонораров. Это позор, нигде в мире такого позора артисты себе не позволяют. Даже голливудские звезды платят все налоги, потому что это вопрос чести и совести, — заявил Соседов.

Критик подчеркнул, что максимальная сумма гонорара должна быть установлена на законодательном уровне. По его словам, эта сумма должна быть меньше миллиона рублей.

Ранее музыкальный критик Павел Рудченко рассказал, что гонорары певца Григория Лепса могли снизиться на несколько миллионов рублей из-за растущего недовольства общественников завышенными доходами артистов. Он отметил, что ярким примером подобного возмущения стал публичный резонанс вокруг артистки Надежды Кадышевой, которая, по слухам, получает за одно выступление 50 млн рублей.

