Пугачева, Королева, Лорак: пять историй любви, достойных экранизации

14 февраля 2025 года певица Ани Лорак вышла замуж за испанского йога Исаака Виджраку на Мальдивах. У кого еще из артистов были романтические истории отношений, достойные экранизации?

Ани Лорак нашла любовь на ретрите

История Ани Лорак и Исаака Виджраку — это сказка о второй попытке, найденной не в шуме светских раутов, а в тишине духовных практик. Они встретились не на сцене, а на испанском курорте, где фитнес-тренер и инструктор по йоге проводил ретрит для элитных клиентов.

Исаак — бывший «Мистер Испания» и актер, разочаровавшийся в шоу-бизнесе и нашедший себя в философии здорового духа. Для Лорак, пережившей болезненный развод из-за измен первого мужа-турка Мурата Налчаджиоглу, это стало целительной встречей. В феврале 2023 года она впервые представила его как «свою любовь», а уже в сентябре он сделал предложение в день рождения певицы.

Их свадьба в феврале 2025 года на Мальдивах не была похожа на пышную церемонию с турком. Только близкие, океан и слезы счастья в момент, когда зазвучала You are so beautiful Джо Кокера — их новая личная песня.

Критики шептались о его скромном доходе и босых ногах жениха на церемонии, но для пары это не имело значения. Важнее было то, как нежно Исаак называет любимую Каролиной, и как дружно общаются их дети, отмечали в прессе.

Это история не страсти, а покоя, который испанец и украинка обрели в Москве. Летом 2025 года Лорак получила российской гражданство.

Ани Лорак с мужем Исааком Виджраку Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Тарзан покорил Королеву вареньем

Их история началась не с романтического свидания, а с работы. Заслуженная артистка РФ Наташа Королева, переживавшая кризис в браке с композитором Игорем Николаевым, пригласила эффектного стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) в свое шоу. Год одиночества и надежд на примирение с супругом оказался тщетным.

Весенние праздники застали артистку одну. Импульсивный звонок Тарзану 1 мая изменил все, вспоминали в СМИ. Скромный ужин с поддельным виски, конфетами и маминым абрикосовым вареньем, запечатленный в истории как «День абрикосового варенья», растянулся на всю ночь. К утру оба поняли — это судьба. Тарзан тут же вручил ей ключи, и Королева, захватив гардероб, переехала к нему.

Их связь была предопределена свыше, так как в ту же ночь Королева забеременела. Сын Архип родился в феврале 2002 года, а долгожданная свадьба состоялась 21 августа 2003 года.

Пара отмечает день бракосочетания каждый год: Королева вновь становится невестой в белом платье, и они с Глушко повторяют клятвы. Возможно, в этом и есть секрет их 22-летнего счастья.

Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко (Тарзан) Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Прилучный отбил Муцениеце у соперника

Их история началась как настоящий голливудский сценарий на съемках сериала «Закрытая школа» в 2010 году. Экрана было мало: с первого рабочего поцелуя актер Павел Прилучный понял — коллега Агата Муцениеце его единственная. Актриса тогда была в отношениях, но он сделал все, чтобы увести возлюбленную у соперника.

В 2011 году пара сыграла пышную свадьбу, а вскоре их семья пополнилась сыном Тимофеем и дочерью Мией. Для поклонников они были эталоном звездной семьи — красивой, крепкой и полной любви.

Все рухнуло в 2020 году с неожиданным заявлением о разводе. Прилучный писал о сохранении уважения и красоты былых чувств, но для Муцениеце это стало ударом. Она до последнего верила, что муж вернется, публично признаваясь в этом.

Однако за кулисами «красивой истории» скрывалась настоящая драма: позже актриса обвинила экс-супруга в агрессии, рассказав, что он поднимал на нее руку и выгонял с детьми из дома.

Вскоре развод превратился в открытую войну бывших супругов. После женитьбы Прилучного на актрисе Зепюр Брутян конфликт вспыхнул с новой силой. Муцениеце подала на алименты, а ее экс-муж ответил встречным иском — о разделе опеки над детьми.

Сказочная любовь, начавшаяся с одного поцелуя на съемочной площадке, обернулась горькой битвой в зале суда, где главным призом стали их общие дети.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Брак Киркорова предсказала Ванга

Их история была предсказана Вангой: когда народный артист РФ Филипп Киркоров был маленький, больной свинкой, то ясновидящая напророчила — женится на той, кого увидит по телевизору, вернувшись домой. На экране показывали «Золотой Орфей» и объявили: «Алла Пугачева».

Они встретились лишь в 1988 году. Пугачева уже была примой, Киркоров — начинающим певцом. Она заметила его талант и пригласила на «Рождественские встречи». Киркоров, влюбленный в нее с детства, начал настоящее завоевание: горы роз, ежедневные звонки, преданное внимание. Пугачева, привыкшая всего добиваться сама, впервые позволила себя завоевать.

«Если она обидится, то приползти...» — шутила она о его рыцарском обожании.

Свадьба в 1994 году стала спонтанным решением после ее фразы: «Любишь — женись!». Расписались в Петербурге во время гастролей, а свидетель по ошибке подарил Пугачевой букет, предназначенный мэру Анатолию Собчаку.

Сказка длилась долгих 11 лет. В 2005 году пара развелась, и Примадонна связала судьбу с комиком Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По легенде, именно Киркоров представил Пугачеву сопернику в Витебске, не предполагая, чем это обернется, вспоминают СМИ.

Позже Примадонна назвала брак с Киркоровым «фиктивным», признав, что помогала ему исполнить мечту умирающей матери — стать настоящей звездой. Несмотря на это, Киркоров до сих пор отзывается о бывшей жене с уважением и называет ее королевой эстрады.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров Фото: Victor Lisitsin/Russian Look/Global Look Press

Фараон сменил модель на экстрасенса

Их роман был похож на яркую, но кратковременную вспышку. Модель Алеся Кафельникова, дочь легенды тенниса Евгения Кафельникова, и рэпер Фараон (Глеб Голубин) встретились в сложный период: она боролась с пристрастием к запрещенным веществам и последствиями болезненного расставания, а он был восходящей звездой андеграунда.

Несмотря на резкое неодобрение отца Кафельниковой, который винил Голубина во всех бедах дочери, пара стала жить вместе. Но союз двух творческих людей оказался хрупким. Пока Фараон был на гастролях, Кафельникова срывалась, сбегая на вечеринки с запрещенными веществами. В 2017 году в своем блоге модель сообщила, что подозревает у себя биполярное расстройство и депрессию.

Когда же однажды она нанесла себе самоповреждения, Голубин, поняв, что не справляется с ответственностью, позвонил Кафельникову-старшему и попросил забрать дочь. После болезненного расставания с моделью он написал пронзительные треки «Ангел» и «Не по пути», сделав имя модели нарицательным символом токсичных отношений.

С тех пор бывшие возлюбленные не общаются. Она прошла реабилитацию, вернулась в модельный бизнес, вышла замуж за предпринимателя Георгия Петришина и стала матерью. Фараон, пережив период молчания и рефлексии, выпустил успешные альбомы, купил роскошную квартиру в москве и нашел счастье со звездой шоу «Битва экстрасенсов» Соней Егоровой, на которой женился в 2023 году.

Читайте также:

Кто такой Ганвест и почему его назвали новым культурным феноменом 2026 года

Дружба с украинцами, развод, преследователь: как живет актриса Ольга Кабо

Два брака с Жориным, отказ общаться с Собчак, шантаж: как живет Катя Гордон