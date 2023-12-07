«Не хотела афишировать»: гитарист Пугачевой обнародовал тайну певицы Гитарист Левшин заявил, что у Пугачевой талант к рисованию

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Гитарист Александр Левшин, который проработал с певицей Аллой Пугачевой 30 лет, рассказал aif.ru, что у артистки есть способности к изобразительному искусству. Однако, по его словам, Примадонна никогда не хотела придавать свой талант художника огласке.

Алла хорошо рисует. Фанаты наверняка помнят, как выглядели ее пластинки. Так вот, картинку «Гулливер» на обложке этой пластинки нарисовала сама Алла. И еще много хороших рисунков у нее было и картин. Не знаю, почему-то она не сделала ни одной своей выставки. <...> Алла этот свой талант почему-то не хотела афишировать, — поделился Левшин.

Ранее Алла Пугачева возглавила рейтинг артистов, за которых россиянам стыдно. По данным недавнего исследования ВЦИОМа, 25% опрошенных признались, что исполнительница вызывает у них чувство стыда. На втором месте антирейтинга оказался рок-музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), за него стыдно 18% респондентов, за ним следует певец Филипп Киркоров, за которого проголосовали 13% граждан.

Также, по данным опроса, шесть из десяти россиян не одобряют действия музыкантов, уехавших из России после начала СВО. Поддерживают решение артистов покинуть страну 13% опрошенных, а 8% респондентов отметили, что относятся к поступкам уехавших исполнителей неоднозначно.