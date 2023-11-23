Россияне назвали самых «постыдных» артистов ВЦИОМ: Пугачева вызывает чувство стыда у 25% россиян

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева возглавила рейтинг артистов, за которых россиянам стыдно, сообщает ВЦИОМ. По данным недавнего исследования, 25% опрошенных признались, что исполнительница вызывает у них чувство стыда. На втором месте антирейтинга оказался рок-музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), за него стыдно 18% респондентов, за ним следует певец Филипп Киркоров, за которого проголосовали 13% граждан.

Почти каждый десятый назвал «постыдным артистом» Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Ольга Бузова набрали по 6% голосов, Инстасамка и Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — по 5%.

Также, по данным опроса, шесть из десяти россиян не одобряют действия музыкантов, уехавших из России после начала СВО. Поддерживают решение артистов покинуть страну 13% опрошенных, 8% респондентов отметили, что относятся к поступкам уехавших исполнителей неоднозначно.

Ранее сообщалось, что список музыкантов-патриотов России, согласно опросу ВЦИОМ, возглавили исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN), Олег Газманов и Николай Расторгуев. При этом 27% россиян отметили, что артистам следует публично демонстрировать свою политическую позицию.

Больше половины (51%) россиян не одобряют решение музыкантов, которые в знак протеста против событий на Украине уехали из страны. Кроме того, 50% респондентов считает, что следует ограничивать влияние западной культуры на молодежь.