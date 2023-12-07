Дружба с Галкиным, отказ осуждать РФ за СВО: где сейчас Николай Цискаридзе

Фото: Пелагия Тихонова /АГН «Москва»

Николай Цискаридзе

Народный артист РФ Николай Цискаридзе сейчас является ректором Академии русского балета имени Вагановой и активно принимает участие в телепроектах. Что известно о его жизни и отношении к ситуации в мире?

Чем сейчас занимается Николай Цискаридзе

Николай Цискаридзе поставил балет «Щелкунчик» в Театре имени Леонида Якобсона, воссоздав версию спектакля Василия Вайнонена 1934 года. За основу сюжета постановки взята не сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана, а сочинение по ее мотивам французского писателя Александра Дюма. В обновленной постановке на сцену вместе с признанными танцовщиками выходят юные воспитанники Академии Вагановой.

«Прелесть этого спектакля состоит в том (и такая придумка была у Вайнонена, это же для школы придумывалось), что всех детей должны исполнять дети», — рассказал Цискаридзе на презентации спектакля.

Николай Цискаридзе также принимает активное участие в съемках на телевидении. Сейчас он член жюри Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Помимо этого, артист готовится выпустить продолжение книги о своей жизни «Мой театр». В мемуарах он пообещал рассказать о восстановлении после серьезной травмы и борьбе за свое место в Большом театре.

Что известно о дружбе Цискаридзе с Максимом Галкиным

В 2022 году Николай Цискаридзе заменил шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в программе «Сегодня вечером». Артист в интервью для YouTube-канала актрисы Юлии Меньшовой рассказал, что его пригласили на место ведущего, когда за эту должность шла борьба между артистами.

Цискаридзе признался, что хорошо общается с Максимом Галкиным и, когда согласился вести передачу «Сегодня вечером», сообщил комику о своем решении.

«Ну, во-первых, я очень люблю Макса. Я написал ему тогда еще, что независимо от того, у кого какое мнение, надеюсь, ты понимаешь, что я всегда есть в твоей жизни, я тебя люблю и уважаю. И мы очень много лет дружим. Второй момент. Когда была чудовищная непрекращающаяся травля меня в 2011–2013 годах, Максим был одним из тех людей, кто открыто написал дважды в мою поддержку небольшие заметки в одной из газет. Для меня этот поступок очень важен. И я его никогда в жизни не забуду», — объяснил Цискаридзе.

Артист не считает, что знаменитостей нужно вносить в реестры иноагентов. По его мнению, в России публичные люди не имеют влияния на массы.

Фото: АГН «Москва» Николай Цискаридзе

Как Цискаридзе относится к спецоперации

В сентябре 2022 года Николай Цискаридзе заявил, что не собирается осуждать Россию за спецоперацию и решительно выступает за единство «русского мира» и постсоветских стран. Артист признался, что из-за его позиции с ним прекратили общение многие друзья, но менять свое мнение он не намерен.

«Очень важный выбор — я никогда не хотел поменять страну и язык. Для меня самое ценное, что я русский артист. В 90-е, когда все бежали из России, я наблюдал за тем, как относятся к тем, кто остался. Даже если ты лучший, но ты эмигрант. Я так не хочу», — уточнил он.

Цискаридзе выступает против призыва артистов на службу, в том числе срочную, но спокойно отреагировал на объявление частичной мобилизации в России, потому что регулярно добивается предоставления отсрочек своим подчиненным.

«У нас профессия несовместима с сапогами. Например, нам нельзя кататься на лыжах и коньках. Не потому, что можно упасть, а еще и потому, что это не полезно для голеностопа, для суставов», — отметил артист балета.

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