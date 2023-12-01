Цискаридзе рассказал, с какого возраста ребенка можно отдавать в балет Цискаридзе: не стоит отдавать ребенка в балет раньше восьми лет

Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

Николай Цискаридзе

Ребенка не стоит отдавать в балет раньше восьмилетнего возраста, рассказал народный артист РФ и Северной Осетии Николай Цискаридзе в рамках шоу «ОК на связи!» социальной сети «Одноклассники». Артист балета пояснил, что детям нужно дать время наиграться, а не водить их в различные клубы на занятия балетом.

Не надо водить детей по этим клубам. Не надо. Дайте ребенку наиграться. И раньше восьми лет балетом заниматься не надо. Меня все равно никто не услышит, потому я уже махнул на это, — подчеркнул Цискаридзе.

Артист уточнил, что на миллион детей может быть один талантливый. По его словам, не существует «суперталантов», способности проявляются, когда человек уже вырос. Важно развивать навыки, которые у ребенка есть. Дети, как отметил Цискаридзе, не умеют играть на сцене, но все равно вызывают у публики больше восторга, чем профессиональные артисты, «если тем более они обаятельные или милашки». Актерское мастерство возникает в период пубертата, когда организм формируется.

Цискаридзе ранее раскрыл причину популярности своего блога. Артист пояснил, что все дело в том, что он искренен и не обманывает людей. По его словам, его страничка создана для людей, которые хотят подумать или что-то прочитать.