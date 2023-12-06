«Человек и закон», поддержка СВО, санкции: как сейчас живет Алексей Пиманов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пиманов

Режиссер, журналист и телеведущий Алексей Пиманов известен не только как телеведущий и продюсер, но и как политический деятель. Чем он занимается сейчас, в каких проектах задействован?

Чем известен Алексей Пиманов

Алексей Пиманов — журналист, глава флагмана военно-патриотического вещания медиахолдинга «Красная звезда», сценарист, режиссер, продюсер, ведущий передачи «Человек и закон» и эксклюзивного документального цикла «Кремль-9».

Пиманов — обладатель премии Минобороны РФ в области культуры и искусства, Гран-при ХVI Международного фестиваля военного кино имени Ю. Озерова и награды «Солдат истории» за ленту «Крым», а также кинопремии «Золотой орел» за проект «Жуков».

Работал гендиректором ТК «Останкино», был сенатором Совфеда (от Республики Тыва), членом Общественной палаты. Пиманов основал кинокомпанию «Пиманов и партнеры» и ряд других фирм по производству фильмов и телепрограмм. Среди его самых известных киноработ — «Три дня в Одессе», «Охота на Берию», «Галина».

Что известно о личной жизни Алексея Пиманова

Алексей Пиманов был женат три раза. Его первой супругой стала экономист Валерия Архипова. В браке родились два сына — Денис и Артем. Оба тоже работают на телевидении.

Второй женой Пиманова была экс-главред «Поля чудес» Валентина Жукова, они вместе работали над проектом «За Кремлевской стеной». После женитьбы телеведущий удочерил дочь Жуковой Дарью.

В 2007 году Пиманов познакомился с актрисой Ольгой Погодиной, которая в тот момент была замужем. Они дружили семьями, однако в 2012 году история любви обеих пар закончилась, и тогда Пиманов и Погодина начали встречаться. В 2013 году они сыграли тайную свадьбу.

«Все произошло само собой. Распался его и мой брак, после этого мы поняли, что всю жизнь друг друга и любили. Я уже год как рассталась с мужем в тот момент», — рассказывала артистка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Пиманов и актриса, продюсер Ольга Погодина

Что Алексей Пиманов говорил про спецоперацию

Алексей Пиманов в январе 2023 года заявил, что большинство россиян испытывает уважение к военнослужащим, принимающим участие в спецоперации.

«Ребята, вы знаете, я хотел сказать, что вам низкий поклон, всем, кто воевал и воюет, будет воевать. Вам низкий поклон, потому что тварей у нас в стране, особенно среди некоторых моих коллег, достаточно, они громко очень выступают, но, поверьте, подавляющее большинство людей в России вас уважают», — высказался телеведущий.

Пиманов включен в санкционные списки всех стран Евросоюза, Великобритании и других стран из-за поддержки СВО.

В октябре 2022 года режиссер попал в санкционные списки Украины как ответственный «за поддержку действий и политики, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Чем Алексей Пиманов занимается сейчас

Алексей Пиманов продолжает работать на телевидении. В 2021 году вышел детективный сериал «Чистосердечное признание», в котором он выступил продюсером.

В 2022 году телеведущий отпраздновал свое 60-летие. В феврале прошлого года также состоялась премьера фильма «11 молчаливых мужчин», Пиманов стал режиссером проекта.

Помимо этого, телеведущий является президентом медиахолдинга «Красная звезда» и по-прежнему ведет программу «Человек и закон» на Первом канале.

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