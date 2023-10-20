Что за скандал в Большом театре из-за мобилизации, призывают ли артистов Следователи проверят отсрочку от мобилизации у сотрудника Большого театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы начали проверку по статье о превышении полномочий из-за отсрочки от мобилизации сотрудника Большого театра в Москве, сообщает РБК. Какие известны подробности, подлежат ли артисты призыву в армию?

Что известно о проверке отсрочки в Большом театре

Следователи выясняют основания, на которых сотруднику театра Еремееву С.В. выдали в январе справку от имени военного комиссара Тверского района Москвы. В Управлении МВД и территориальном отделе полиции сообщили, что проверка проводится по статье о превышении должностных полномочий неустановленным лицом, максимальное наказание по которой — четыре года лишения свободы.

Большой театр не входит в перечень организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденный Минпромторгом, в связи с чем все его сотрудники подлежат мобилизации. Предполагается, что отсрочка от призыва была выдана в нарушение регламентированного законодательством порядка.

Подлежат ли артисты мобилизации

Актеры театра, артисты балета и певцы могут быть мобилизованы, если находятся в запасе Вооруженных сил РФ.

«Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и не имеют основания для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы», — сообщает правительственный портал «Объясняем.рф».

Представитель одного из московских драматических театров сообщил, что несколько лет назад российское оборонное ведомство отменило отсрочку для работников культурных учреждений из-за ненадобности. После начала спецоперации на Украине специалисты кадровых служб театров начали вести специальный учет и подавать списки в управу района и военкоматы, чтобы получить для ряда артистов отсрочки.

Почему Николай Цискаридзе против призыва артистов

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что его профессия «несовместима с сапогами». Однако он спокойно отнесся к объявлению частичной мобилизации в России, потому что регулярно добивается предоставления отсрочек своим подчиненным.

Николай Цискаридзе рассказал, что поднимал соответствующий вопрос с 2011 года, когда было решено отменить отсрочку для артистов.

«И я громче всех кричал „караул“. Ходил, доказывал, поднимал этот вопрос перед президентом на Совете по культуре. И Большой театр тогда получил и дает ее до сих пор своим артистам. Все остальные коллективы делают это очень сложно», — сказал он «Известиям».

По мнению Цискаридзе, артисты не могут поехать на фронт из-за особенностей своей профессии.

«У нас профессия несовместима с сапогами. Например, нам нельзя кататься на лыжах и коньках. Не потому, что можно упасть, а еще и потому, что это не полезно для голеностопа, для суставов», — отметил артист балета.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Николай Цискаридзе

Кто из российских артистов был мобилизован

Актер Павел Устинов попал под мобилизацию и в октябре 2022 года отправился в зону проведения спецоперации. По словам артиста, он был готов к призыву, так как проходил срочную службу в Росгвардии.

«Мы — граждане нашей страны, у которой, как и у других стран, есть свои проблемы. Целостность территорий должна быть в сохранности, и если стране для этого понадобились дополнительные силы, то другого выхода быть не может», — прокомментировал Устинов свою мобилизацию.

Актер театра «Современник» Евгений Павлов тоже получил повестку после объявления частичной мобилизации. Он прошел военные сборы в Подмосковье и отправился в зону спецоперации. Затем вошел в состав фронтовой творческой бригады.

Актер Эдуард Захарук отправился в зону СВО, оставив работу в Ростовском академическом театре драмы. На фронте он командует боевой машиной и имеет позывной Артист.

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