Рогозин не исключил второй волны мобилизации в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Призыв резервистов в России возможен, учитывая участие стран НАТО в конфликте на Украине, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Он добавил, что вторая волна мобилизации, в отличие от первой, должна пройти быстро по примеру Израиля.

Все-таки горький сложный урок был получен в ходе мобилизации год назад. Надеюсь, он послужил хорошим уроком, выученным уроком, если потребуется какая-то мобилизация. Ничего нельзя исключать, потому что мы имеем дело сегодня с конфликтом, где мы участвуем в борьбе против, считайте, коллективного НАТО. НАТО участвует в полный рост, что бы здесь ни говорили дипломаты, это факт, — заявил Рогозин.

Рогозин также объяснил, почему Израиль за 48 часов мобилизовал 300 тысяч резервистов. России для реализации этой задачи потребовалось больше месяца.

Они чаще воюют, у них чаще проходят такого рода процедуры мобилизации. <...> [Израиль] — страна маленькая, то есть там передвижение из одной части в другую часть страны доступно, извините, на такси, а не только самолетами по несколько часов летишь из одного часового пояса в другой, — заявил Рогозин.

Экс-главу Роскосмоса назначили на должность сенатора 23 сентября. На новой работе он планирует продолжать помогать фронту в зоне СВО. По словам Рогозина, он также намерен провести в Запорожье российское телевещание.