Замглавы СТД рассказал о мобилизации сотрудников театров Замглавы СТД Смирнов рассказал о случаях призыва работников «Геликон-оперы» и МХАТа

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Замглавы Союза театральных деятелей Геннадий Смирнов рассказал о случаях призыва театральных деятелей и работников театра в «Геликон-опере», во МХАТе и в Театре Терезы Дуровой. Он уточнил, что пока не слышал о фактах тотальной мобилизации артистов какого-либо театра, передает RTVI. При этом Смирнов считает, что выбывание даже нескольких сотрудников способно нанести вред работе любой сценической площадки.

Я знаю, что призывают и артистов, и работников служб театра — в «Геликон-опере», во МХАТе и даже в Театре Терезы Дуровой <...>. Чтобы заменить артистов в текущем репертуаре, нужно время. Это, кстати, касается и персонала, обслуживающего спектакли, — если вычесть их из процесса театрального производства, это отразится на нем очень плохо, — заявил специалист.

Специалисты кадровых служб театров ведут специальный учет, подавая списки в управу района и военкоматы и получая для ряда артистов отсрочки от армии на основании Федерального закона о мобилизационной подготовке, дополнило издание.

Как рассказал известный промоутер Андрей Феофанов, несколько его знакомых «из числа очень известных артистов» собираются уехать из России на фоне объявленной в стране частичной мобилизации. По его словам, звезды призывного возраста «боятся, что их заберут».

Ранее сообщалось, что в Москве откроют временные резервные пункты мобилизации в музеях и театрах — соответствующий документ выпустил столичный военный комиссариат. Резервные пункты сбора появятся в Музее Москвы, Государственном Дарвиновском музее, Театре Виктюка и Музее героев России и Советского Союза.