Актера Павла Устинова мобилизовали и отправили в зону СВО Участник несанкционированных протестов актер Устинов мобилизован и отправлен в зону СВО

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Павел Устинов

Актера и бывшего фигурант дела о протестах в Москве Павла Устинова мобилизовали и отправили в зону спецоперации, сообщает Telegram-канал Readovka. Три года назад Устинова приговорили к 3,5 годам строгого режима за участие в несанкционированном митинге. Позже за него вступились актеры и режиссеры — и приговор сменили на год условного срока.

Мы — граждане нашей страны, у которой, как и у других стран, есть свои проблемы. Целостность территорий должна быть в сохранности, и если стране для этого понадобились дополнительные силы, то другого выхода быть не может, — прокомментировал свою мобилизацию Устинов.

Одним из первых российских актеров, который сообщили об отправке в зону спецоперации был звезда сериалов «Проклятый рай», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «След», «Маруся» и многих других Георгий Тесля-Герасимов.

В мае 2020 года Устинов из-за пандемии коронавируса был вынужден устроиться доставщиком еды. За неделю до начала пандемии он прошел несколько кастингов на съемки, но проекты были заморожены, а также были закрыты театры. По этой причине, актер пошел в курьеры по доставке еды. Тогда он отметил, что все равно продолжал оттачивать мастерство самостоятельно. По его словам, главное было держать себя в тонусе.