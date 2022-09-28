Стали известны условия мобилизации артистов «Объясняем.рф»: артисты без брони или отсрочки от армии могут быть мобилизованы

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Артисты, находящиеся в запасе Вооруженных сил России, могут быть призваны в рамках частичной мобилизации, сообщает правительственный портал «Объясняем.рф». Отмечается, что это возможно в том случае, если у них нет брони и отсрочки по состоянию здоровья.

Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы, — сказано в сообщении.

Как рассказал ранее известный промоутер Андрей Феофанов, несколько его знакомых «из числа очень известных артистов» собираются уехать из России на фоне объявленной в стране частичной мобилизации. По его словам, звезды призывного возраста «боятся, что их заберут».

В свою очередь замглавы Союза театральных деятелей Геннадий Смирнов рассказал о случаях призыва театральных деятелей и работников театра в «Геликон-опере», МХАТе и Театре Терезы Дуровой. Он уточнил, что пока не слышал о фактах тотальной мобилизации артистов какого-либо театра, но выбывание даже нескольких сотрудников способно нанести вред работе любой сценической площадки.

Отмечается, что специалисты кадровых служб театров ведут специальный учет, подавая списки в управу района и военкоматы и получая для ряда артистов отсрочки от армии на основании федерального закона о мобилизационной подготовке.