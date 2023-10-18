Частичная мобилизация в РФ: будет ли осенью, когда людей вернут с фронта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Член Совета федерации от Запорожской области РФ Дмитрий Рогозин допустил вариант новой волны частичной мобилизации в России. Что об этом нужно знать и какие последние новости по данной теме?

Рогозин обратил внимание, что новая волна возможна, так как «страны НАТО принимают участие в конфликте на Украине, поставляют боевую технику, наемников и инструкторов».

«Все-таки горький и сложный урок был получен в ходе мобилизации год назад. Надеюсь, он послужил хорошим уроком, выученным уроком, если потребуется какая-то мобилизация. Ничего нельзя исключать, потому что мы имеем дело сегодня с конфликтом, где мы участвуем в борьбе против коллективного НАТО. НАТО участвует в полный рост, что бы здесь ни говорили дипломаты, это факт», — пояснил он.

Что еще заявил Рогозин о мобилизации

Рогозин считает, что изменения в вопросе заключения контрактов с ВС РФ помогут избежать новой волны частичной мобилизации в стране. С таким предложением он обратился в Минобороны.

«В части добровольцев надо снять все ограничения, чтобы набирать людей. Надо дать возможность еще большему количеству людей идти на контракты, которые заключает боевой армейский резерв. Это полугодовые контракты. Мы сейчас работаем активно с Министерством обороны, я стараюсь убедить их в том, что это и есть выход из ситуации, связанной с мобилизацией», — заявил он.

По мнению политика, контракты сроком на шесть месяцев особенно будут востребованы среди мужчин в возрасте от 40 до 50 лет.

«Это не значит, что им надо подписывать контракт, как, например, контрактники подписывают — до конца СВО. У мужчин 40–50 лет уже есть какие-то свои обязательства, которые не сравнимы с обязательствами молодых людей. Для них полугодовой контракт — выход из ситуации. И они готовы за эти полгода совершить то, что, может быть, другие вряд ли смогут совершить», — добавил он.

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Подготовка мобилизованных граждан в Западном военном округе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Подготовка мобилизованных граждан в Западном военном округе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Подготовка мобилизованных граждан в Западном военном округе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Подготовка мобилизованных граждан в Западном военном округе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Подготовка мобилизованных граждан в Западном военном округе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Подготовка мобилизованных граждан в Западном военном округе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Подготовка мобилизованных граждан в Западном военном округе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Подготовка мобилизованных граждан в Западном военном округе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Подготовка мобилизованных граждан в Западном военном округе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Подготовка мобилизованных граждан в Западном военном округе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Подготовка мобилизованных граждан в Западном военном округе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Подготовка мобилизованных 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Сергей Петров/NEWS.ru Подготовка мобилизованных граждан в Западном военном округе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Подготовка мобилизованных граждан в Западном военном округе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Подготовка мобилизованных граждан в Западном военном округе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Подготовка мобилизованных граждан в Западном военном округе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Подготовка мобилизованных граждан в Западном военном округе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Подготовка мобилизованных граждан в Западном военном округе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Подготовка мобилизованных граждан в Западном военном округе

Последние новости о частичной мобилизации в России

Около 60% поисковых запросов в «Яндексе» со словом «мобилизованный» в разных его версиях связаны с возвращением домой россиян, которых год назад забрали на СВО, показали расчеты Re: Russia.

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий 16 октября заявил, что онлайн-платформы нужно заставить маркировать каналы распространения недостоверной информации.

«Сейчас соцсети все больше по аналогии со СМИ, считающимися четвертой властью, становятся пятой властью. Однако, к сожалению, если пресса несет ответственность по закону за лживую информацию, то в соцсетях ограничений нет. Приведу в пример слухи о мобилизации. Каждый месяц в Telegram-каналы вбрасывается эта тема и муссируется, хотя все официальные лица вплоть до президента это опровергли. Конечно, это тревожит граждан и провоцирует подозрительность в отношении власти», — отметил он.

Новой волны мобилизации в РФ не будет до президентских выборов, заявила 10 октября британская разведка.

В России разрабатывается «самая передовая система мобилизации», сообщил 21 сентября журналистам председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

«Выводы сделаны, все недостатки, которые были вскрыты в ходе частичной мобилизации, практически устранены», — заявил он.

Картаполов 15 сентября рассказал, что мобилизованные вернутся домой только после окончания СВО

«Ротация никакая не предусмотрена», — подчеркнул он.

По словам Картаполова, мобилизованным положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, в который не входит время, потраченное на дорогу. При этом, отметил депутат, в связи с активным набором бойцов на контрактную службу сейчас в России нет необходимости проводить новую волну мобилизации.

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