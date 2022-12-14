Минобороны: в России сформировали две фронтовые творческие бригады

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В России сформировали две фронтовые творческие бригады, сообщили в Минобороны РФ. Там подчеркнули, что это уникальный опыт в истории страны, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Некоторые работали в театрах, у нас есть представители театра «Новая Опера» и «Современник», ребята — профессионалы своего дела. Я сам знаю по себе, каково это, в боевой обстановке просто под гитару попеть песни, боевой дух поднимается у всех, — рассказал руководитель первой фронтовой творческой бригады.

Известно что в творческие бригады, вошли как мобилизованные, так и артисты-добровольцы. Перед военнослужащими на фронте будут выступать музыканты, драматические актеры, представители театра «Новая опера» и «Современник», артист цирка и вокальные исполнители. Кроме того, в бригаде есть профессиональный художник.

Целью создания бригад стало поддержание "высокого морально-политического и психологического состояния военнослужащих". Кроме того, таким образом намерено организовать культурный досуг бойцов и собрать армейский фольклор.

Бригада уже дала свой первый концерт. Он состоялся 19 ноября в Мариуполе. Тогда военнослужащие смогли посмотреть выступление бывшего скрипача рок-группы «Аквариум» Андрея Решетина и ведущего актера московского театра «Современник» Евгения Павлова.

В конце октября первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев заявил, что в Госдуме хотят обязать артистов государственных театров выступать в агитбригадах. По его словам, эта инициатива должны была быть оформлена в виде законопроекта и внесена на рассмотрение нижней палаты российского парламента.