Стало известно, что Пугачева пыталась помешать карьере SHAMAN Охлобыстин: Пугачева не дала SHAMAN победить в шоу «Фактор А»

Фото: Антон Белицкий/РИА Новости

Во время кастинга в новое шоу Аллы Пугачевой «Фактор А»

Звезда отечественного кинематографа Иван Охлобыстин в беседе с aif.ru сообщил, что является поклонником таланта певца SHAMAN (Ярослава Дронова) и знал исполнителя еще до того, как он обрел всероссийскую славу. Актер признался, что когда-то Пугачева пыталась помешать Дронову пробиться на сцену. По его словам, в 2013 году Примадонна возглавляла жюри музыкального шоу «Фактор А» и преградила певцу путь к победе.

Мне он очень нравится. Я его помню до того, как он стал SHAMAN. <...> Кстати, ведь Алла Пугачева выгнала SHAMAN с проекта, — вспомнил актер.

При этом Охлобыстин добавил, что исполнительница хита «Миллион алых роз» открыто восторгалась вокальными данными и талантом SHAMAN. Но тем не менее артистка не позволила ему победить, резюмировал режиссер.

Ранее Охлобыстин назвал отъезд певца Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из России «большой печалькой». Актер выразил мнение, что творчество певца не будет востребовано за границей. По его словам, россияне искали в песнях исполнителя глубокий смысл, но его слова оказались «пустотой». Охлобыстин также подчеркнул, что на месте уехавших из России артистов появляются новые.