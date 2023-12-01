«Пустота, ничто, нуль»: Охлобыстин о творчестве Гребенщикова за границей Охлобыстин заявил, что «мутные песни» Гребенщикова не нужны зарубежному зрителю

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Охлобыстин

Актер Иван Охлобыстин в интервью aif.ru заявил, что творчество певца Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не будет востребовано за границей. По его словам, россияне искали в песнях исполнителя «глубокой смысл», но его слова оказались «пустотой». Охлобыстин также подчеркнул, что на месте уехавших из России артистов появляются новые.

Вот БГ (Борис Гребенщиков) уехал. Большая печалька. Он мне нравился, на самом деле. Но бросил свою группу, не говоря уж о России. Ну и что? Чего стоили все его откровения? Для кого он будет свои песни мутные там петь? Нет там аудитории. Это мы в них искали глубокие смыслы по старой любви. А оказалось, это слова, пустота, ничто. Нуль. Новые имена стали появляться. И слава богу! — отметил актер.

Ранее Охлобыстин сообщил, что поддерживает президента России Владимира Путина из-за его верности своим друзьям и хочет быть похожим на него. Артист опубликовал пост, выступив в защиту своей подруги, журналиста Маргариты Симоньян, в адрес которой в последнее время слышит много критики. Охлобыстин назвал главреда телеканала RT «живой, искренней и храброй» женщиной, которая «болеет сердцем за Отчизну».

Говоря о Симоньян, актер отметил, что при всех свойственных публицисту ошибках, она лучшая в своем деле. По его словам, журналист искренне любит Россию и работает в обстановке «общей идеологической неопределенности».