Пугачевой стало плохо на Кипре: последние новости о здоровье Примадонны MK.RU: российской певице Алле Пугачевой стало плохо во время шопинга на Кипре

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Народной артистке СССР Алле Пугачевой стало плохо во время шопинга на Кипре. Как себя чувствует Примадонна, что известно о состоянии ее здоровья?

Правда ли, что Пугачевой стало плохо на Кипре

MK.RU со ссылкой на посетителя мультибрендового бутика, расположенного на одной из улиц кипрского Лимассола, пишет, что Примадонна почувствовала недомогание во время шопинга. Собеседник издания рассказал, что звезда не скрывала проблемы со здоровьем.

«Алла Пугачева приехала в сопровождении помощницы и водителя, который остался ждать ее на улице. В тот день ей стало плохо: она очень неважно себя почувствовала. Алла Борисовна плохого самочувствия даже не скрывала. Жаловалась продавцу на здоровье. <...> В тот день она выглядела, мягко говоря, неважно», — рассказал очевидец.

По его словам, артистка была вынуждена покупать обувь на размер больше, поскольку в прежний ее нога уже не влезала из-за ежедневных отеков. Несмотря на плохое самочувствие, как рассказал посетитель бутика, Примадонна тщательно изучала весь ассортимент. На обувь и одежду Пугачева потратила около €5 тысяч, отметил посетитель.

Чем болеет Пугачева

Гитарист Пугачевой Александр Левшин рассказывал, с чем столкнулась команда Примадонны после концерта в Чернобыле в 1986 году. По его словам, музыканты очень тяжело перенесли поездку, столкнулись с проблемами со здоровьем и в целом это были «страшные гастроли». Он также прокомментировал информацию, что Пугачева потеряла тогда много волос из-за радиации.

«Мы ехали на концерт и не понимали, что реактор излучал по полной. Некоторые после той поездки заболели и скончались», — сказал Левшин.

По его словам, во время поездки в районы, пострадавшие из-за взрыва на Чернобыльской АЭС, «много страшного видели». Левшин вспомнил, как увидел Припять пустой: «Открытые окна, белье на улице — и никого». Гитарист сравнил тот пейзаж с площадкой для съемок триллера.

В марте 2023 года сообщалось, что артистка перенесла бронхит, поэтому исчезла из медиаполя. Портниха Примадонны Любовь Аксенова недавно рассказала, что у певицы на протяжении долгого времени болела левая нога. По словам швеи, из-за недуга Пугачева не могла на нее наступать.

«У нее левая нога болела с самой молодости. Она не наступала на нее. Перед концертом бросала обувь и босиком ходила по сцене. А я эту обувь караулила. Мне было больно наблюдать за этим», — сказала Аксенова.

В конце сентября NEWS.ru со ссылкой на соседей артистки в Израиле сообщал, что, состояние здоровья певицы ухудшилось. Также сообщалось об ухудшении эмоционального состояния Пугачевой. СМИ писали, что, когда Примадонна увидела фотографию памятника, который установили на могиле ее близкого друга, певца и танцора Бориса Моисеева, артистка расплакалась.

Где сейчас семья Пугачевой

Недавно была опубликована фотография Примадонны и ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которые гуляли по Кипру. Снимок сделали поклонники артистов. Пара дала автографы, после чего удалилась.

Пугачева и Галкин после начала войны между Израилем и Палестиной перебрались в Лимассол. Они живут на вилле вместе с детьми. Недавно стало известно о пополнении в семье — звездная чета завела собаку.

Шоумен периодически уезжает на гастроли. До Нового года Галкин представит свою программу в нескольких городах Швейцарии и Испании.

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