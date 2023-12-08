Составлен список российских знаменитостей, у которых есть двойники Двойники уехавших из России артистов столкнулись с отсутствием заказов

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Двойник Аллы Пугачевой

Двойник народной артистки СССР Аллы Пугачевой Марк заявил изданию RT, что в России наблюдается снижение спроса на тех, кто изображает покинувших страну звезд. В чем причина, у кого из музыкантов есть пародисты?

Почему упал спрос на двойников уехавших из РФ артистов

По словам Марка, он является двойником Аллы Пугачевой почти полвека — с 1999 года. Он рассказал, что спрос на дублеров Примадонны упал, но еще есть, а вот другие артисты полностью остались без работы.

«Я в этой сфере с 1999 года и могу сказать точно, что если „Пугачеву“ еще хоть как-то зовут на корпоративы, то „Лободу“ я не видел уже около двух лет. Мой знакомый — двойник Светланы Лободы, и мы иногда встречались с ним на заказах. Сейчас он уехал с семьей в Америку, отсутствие работы — одна из причин тому», — объяснил Марк.

Организатор праздников Александр Кудинов отметил, что в новых условиях приходится менять форматы выступлений артистов.

«Мы тщательно проверили все наши треки, убрали оттуда песни артистов, неодобрительно высказывавшихся о спецоперации, и с осторожностью работаем с плейлистами клиентов», — сказал он.

У кого еще из российских артистов есть двойники

У народного артиста России Филиппа Киркорова более 25 лет есть официальный дублер Алексей Егожинский. Двойник поп-короля рассказывал в интервью журналисту Светлане Баласанян, что заменяет его на проектах, где нужно отснять какие-то детали.

Также двойник принимал участие в шоу музыканта «Другой», помогая ставить определенные концертные номера. Киркоров в шутку называет Егожинского «младшим братом».

«Я не просто двойник Филиппа, я его официальный дублер. Я дублер Филиппа в те моменты, когда снимают кино, шоу с его участием, но при этом он там не нужен „целиком“. Например, нужно отснять затылок, руку, спину. Для этого нет смысла выдергивать его с гастролей», — объяснял артист в интервью Светлане Баласанян.

Фото: Социальные сети Филипп Киркоров и его дублер Алексей Егожинский

Девушка под ником Яло Небузова появлялась во многих шоу и рассказывала, что сделала ряд пластических операций и стала похожа на телеведущую и певицу Ольгу Бузову.

«Я красива изнутри и снаружи, некоторые моменты просто доработала. Сделала скулы, носик, сгладила горбинку. Чуть-чуть увеличила верхнюю губу. Так получилось, что я стала на нее похожа», — говорила девушка в программе «Звезды сошлись».

Она уже потратила на операции три миллиона рублей и собирается преображаться дальше.

«Мне поправили связки, скоро голос будет более похожим на Олин», — заявила Небузова.

Ланц Роберт — двойник народного артиста РФ Григория Лепса. Он выступает на праздниках, свадьбах и корпоративах.

Двойник также есть у актера Дмитрия Нагиева. Его зовут Иван Гант, и он часто выдает себя за знаменитость на различных мероприятиях. Гант — бывший кавээнщик, раньше играл в Высшей лиге. Сейчас мужчина строит актерскую карьеру и всегда подчеркивает сходство с Нагиевым. Он признавался, что люди часто подходят к нему, чтобы сфотографироваться или взять автограф.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Иван Гант

В продолжении сериала «Бригада» эпизодическую роль Саши Белого исполнил Эльдар Чеченов, внешне похожий на Сергея Безрукова. По данным KP.RU, сам актер тогда отказался от съемок.

«Мне даже не сказали, что это „Бригада-2“. Просто пояснили, что нужен артист, похожий на Безрукова. Для меня самым трудным было выдержать, когда меня гримировали. Накладывали грим по нескольку часов. Тяжело и трудно показать мимику, поскольку грим отходит. Но когда сделали грим, режиссер посмотрел и сказал: „Да, да, да!“», — рассказывал он.

У актера Александра Петрова есть официальный дублер — Никита Вакулин, выпускник костромского колледжа культуры. Он подменял знаменитость во время сложных съемок фильма «Притяжение» и сериала «Полицейский с Рублевки».

Дублер Сергей Трепесов впервые подменил актера Владимира Машкова в картине «Край» в 2010 году. В 2014 году во время работы над сериалом «Григорий Р.» Трепесов тоже снимался вместо Машкова, причем в самых сложных сценах. Например, в кадрах с избиением дублер лежал в специальном металлическом жилете, под которым находилась металлическая прокладка, а в другом эпизоде Трепесову на руку наступила лошадь.

В самых ответственных кадрах фильма «Тренер» актера Данилу Козловского подменил Евгений Доронин — молодой тренер из Новороссийска.

Шоумен Сергей Светлаков не всегда мог приезжать на съемки проекта «Наша Russia» из-за плотного графика, поэтому в некоторых сценах за него играл Артур Казберов.

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