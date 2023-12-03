Составлен список лучших песен 2023 года по версии звезд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фестиваль «Песня года»

Звезды российской эстрады, которые участвовали в фестивале «Песня года», назвали в беседе с корреспондентом NEWS.ru свои самые любимые песни уходящего 2023 года. Какие композиции выбрали артисты на «Песне года», какую еще музыку больше всего слушали в уходящем году?

Какую песню выбрал Киркоров

Филипп Киркоров назвал главной песней в 2023 году трек «Королева», записанный совместно с молодой певицей Люсей Чеботиной. Корреспонденту NEWS.ru он сказал, что эта песня имеет для него «особое значение». Киркоров уверен, что композиция полюбилась слушателям, а фраза из песни «из принцессы королеву может сделать лишь король» стала популярной в народе.

Кого похвалил SHAMAN

Ярослав Дронов, который пришел на «Песню года» с повязкой в виде российского триколора на рукаве, назвал главной песней 2023 года Гимн России.

«После обращения президента этот год традиционно открывал гимн России. Эта песня самая главная. А после нее следовала песня «Я русский», — заявил SHAMAN корреспонденту NEWS.ru.

Кого выбрала Лера Кудрявцева

52-летняя Лера Кудрявцева в беседе с NEWS.ru назвала главной песней 2023 года собственную композицию «Дамы за 30», премьера которой состоялась на фестивале «Песня года» 2 декабря. Песню она назвала «юмористическим гимном против эйджизма». Также она поделилась секретами своей красоты.

«Хороший гример, хороший визажист, стилист и парикмахер», — сказала артистка.

Какую песню назвал Басков

Известный оперный певец, ведущий и шоумен Николай Басков в разговоре с NEWS.ru назвал своей любимой песней 2023 года собственную композицию «Ты неотразима», которую написал композитор Михаил Воронин, а клипе снялась Ирина Краус. Артист признался также, что в декабре у него «не будет ни одного свободного дня».

«Новый год — это жатва для артиста», — объявил Басков.

Каких артистов назвал Сергей Лазарев

Сергей Лазарев на мероприятии в московском дворце «Мегаспорт» назвал главными исполнителями 2023 года певиц Ольгу Бузову, Люсю Чеботину и Ларису Долину. Кроме того, в разговоре с корреспондентом NEWS.ru он отметил молодого исполнителя Ваню Дмитриенко.

Какие еще песни назвали хитами 2023 года

Российский музыкальный HiFi-стриминг «Звук» объявил, что для россиян главной песней 2023 года стала «По барам» в исполнении певицы Anna Asti. Составители рейтинга отметили, что песню чаще всего слушали и вечером в пятницу, и утром в понедельник. В топ артистов на сервисе попали, кроме Anna Asti, ее же дуэт Artik & Asti, Zivert, NЮ и «Король и шут».

Самыми популярными песнями стали, кроме «По барам», «Верю в тебя» от той же Anna Asti, «Позвони» от DJ Smash, Wake up от Zivert и «Кукла колдуна» от «КиШ».

Зарубежный музыкальный сервис Spotify также подвел итоги 2023 года. Самой популярной исполнительницей в мире стала Тейлор Свифт, которую включали более 26,1 млрд раз, на второй строчке оказался пуэрториканский рэпер Bad Bunny, а на третье место попал The Weeknd. Однако самой популярной песней с большим отрывом стал хит Майли Сайрус Flowers, который прослушали более 1,6 млрд раз за год.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Басков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Басков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Таша Белая Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Таша Белая Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сосо Павлиашвили Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сосо Павлиашвили Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Родион Газманов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Родион Газманов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров, Полина Гагарина и SHAMAN Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров, Полина Гагарина и SHAMAN Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Ревва Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Ревва Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Полина Гагарина и SHAMAN Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Полина Гагарина и SHAMAN Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ани Лорак Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ани Лорак Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Валерия, Дима Билан и Мари Краймбрери Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Валерия, Дима Билан и Мари Краймбрери Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Басков, Клава Кока и Лев Лещенко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Николай Басков, Клава Кока и Лев Лещенко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юрий Антонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юрий Антонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ани Лорак Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ани Лорак Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Григорий Лепс Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Григорий Лепс Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мари Краймбрери Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мари Краймбрери Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров и Ольга Бузова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров и Ольга Бузова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Хабиб Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Хабиб Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лариса Долина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Лариса Долина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года»телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года»телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Валерия, Дима Билан, Сергей Лазарев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Валерия, Дима Билан, Сергей Лазарев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Бузова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Бузова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров и Лолита Милявская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров и Лолита Милявская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Ревва Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Ревва Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года»телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года»телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Николай Басков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Николай Басков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года»телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года»телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Севиль Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Севиль Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Клава Кока Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Клава Кока Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Шаман (в центре) на концерте «Песня года - 2023» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Шаман (в центре) на концерте «Песня года - 2023» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская и Сосо Павлиашвили Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская и Сосо Павлиашвили Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Севиль Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Севиль Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певиц Дмитрий Маликов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певиц Дмитрий Маликов

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