Звезды российской эстрады, которые участвовали в фестивале «Песня года», назвали в беседе с корреспондентом NEWS.ru свои самые любимые песни уходящего 2023 года. Какие композиции выбрали артисты на «Песне года», какую еще музыку больше всего слушали в уходящем году?
Какую песню выбрал Киркоров
Филипп Киркоров назвал главной песней в 2023 году трек «Королева», записанный совместно с молодой певицей Люсей Чеботиной. Корреспонденту NEWS.ru он сказал, что эта песня имеет для него «особое значение». Киркоров уверен, что композиция полюбилась слушателям, а фраза из песни «из принцессы королеву может сделать лишь король» стала популярной в народе.
Кого похвалил SHAMAN
Ярослав Дронов, который пришел на «Песню года» с повязкой в виде российского триколора на рукаве, назвал главной песней 2023 года Гимн России.
«После обращения президента этот год традиционно открывал гимн России. Эта песня самая главная. А после нее следовала песня «Я русский», — заявил SHAMAN корреспонденту NEWS.ru.
Кого выбрала Лера Кудрявцева
52-летняя Лера Кудрявцева в беседе с NEWS.ru назвала главной песней 2023 года собственную композицию «Дамы за 30», премьера которой состоялась на фестивале «Песня года» 2 декабря. Песню она назвала «юмористическим гимном против эйджизма». Также она поделилась секретами своей красоты.
«Хороший гример, хороший визажист, стилист и парикмахер», — сказала артистка.
Какую песню назвал Басков
Известный оперный певец, ведущий и шоумен Николай Басков в разговоре с NEWS.ru назвал своей любимой песней 2023 года собственную композицию «Ты неотразима», которую написал композитор Михаил Воронин, а клипе снялась Ирина Краус. Артист признался также, что в декабре у него «не будет ни одного свободного дня».
«Новый год — это жатва для артиста», — объявил Басков.
Российский музыкальный HiFi-стриминг «Звук» объявил, что для россиян главной песней 2023 года стала «По барам» в исполнении певицы Anna Asti. Составители рейтинга отметили, что песню чаще всего слушали и вечером в пятницу, и утром в понедельник. В топ артистов на сервисе попали, кроме Anna Asti, ее же дуэт Artik & Asti, Zivert, NЮ и «Король и шут».
Самыми популярными песнями стали, кроме «По барам», «Верю в тебя» от той же Anna Asti, «Позвони» от DJ Smash, Wake up от Zivert и «Кукла колдуна» от «КиШ».
Зарубежный музыкальный сервис Spotify также подвел итоги 2023 года. Самой популярной исполнительницей в мире стала Тейлор Свифт, которую включали более 26,1 млрд раз, на второй строчке оказался пуэрториканский рэпер Bad Bunny, а на третье место попал The Weeknd. Однако самой популярной песней с большим отрывом стал хит Майли Сайрус Flowers, который прослушали более 1,6 млрд раз за год.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Николай Басков
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Николай Басков
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Таша Белая
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Таша Белая
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дима Билан
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дима Билан
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Лолита Милявская
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Лолита Милявская
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сосо Павлиашвили
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сосо Павлиашвили
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Родион Газманов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Родион Газманов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Филипп Киркоров, Полина Гагарина и SHAMAN
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Филипп Киркоров, Полина Гагарина и SHAMAN
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Александр Ревва
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Александр Ревва
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Полина Гагарина и SHAMAN
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Полина Гагарина и SHAMAN
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ани Лорак
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ани Лорак
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Валерия, Дима Билан и Мари Краймбрери
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Валерия, Дима Билан и Мари Краймбрери
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Николай Басков, Клава Кока и Лев Лещенко
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Николай Басков, Клава Кока и Лев Лещенко
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Юрий Антонов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Юрий Антонов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ани Лорак
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ани Лорак
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Григорий Лепс
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Григорий Лепс
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мари Краймбрери
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мари Краймбрери
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Филипп Киркоров и Ольга Бузова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Филипп Киркоров и Ольга Бузова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Хабиб
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Хабиб
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Кристина Орбакайте
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Кристина Орбакайте
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Лариса Долина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Лариса Долина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года»телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года»телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Валерия, Дима Билан, Сергей Лазарев
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Валерия, Дима Билан, Сергей Лазарев
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ольга Бузова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ольга Бузова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Филипп Киркоров и Лолита Милявская
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Филипп Киркоров и Лолита Милявская
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Александр Ревва
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Александр Ревва
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года»телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года»телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Николай Басков
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Николай Басков
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года»телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года»телевизионный фестиваль эстрадной песни «Песня года»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Филипп Киркоров
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Филипп Киркоров
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Севиль
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Севиль
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Клава Кока
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Клава Кока
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Шаман (в центре) на концерте «Песня года - 2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Шаман (в центре) на концерте «Песня года - 2023»