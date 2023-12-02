Киркоров назвал главную песню уходящего года Киркоров назвал трек «Королева» главной песней 2023 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров назвал трек «Королева», записанный совместно с певицей Люсей Чеботиной, главной песней 2023 года. Музыкант на ежегодном фестивале «Песня года» рассказал журналистам, что эта композиция имеет для него особое значение.

Есть одна песня, которая особое значение имеет для меня в этом году. Это дуэт с Люсей Чеботиной, песня «Королева». Мы сегодня с Люсей будем ее исполнять, — сказал Киркоров.

Артист отметил, что фраза «из принцессы королеву может сделать лишь король», которая звучит в композиции, «пошла в народ». Также певец подчеркнул, что песня полюбилась слушателям.

Киркоров не оставил без внимания и другие свои треки. Песня «Жара Дубая», записанная с шансонье Михаилом Шуфутинским, по его мнению, финализирует этот год, а саундтрек к фильму «Нюрнберг» под названием «Если ты уйдешь» стал очень знаковым для исполнителя. За эту композицию Киркоров уже получил «Золотой Граммофон».

Ранее Сергей Лазарев назвал главными артистами России 2023 года певиц Ольгу Бузову, Люсю Чеботину и Ларису Долину, а также начинающего исполнителя Ваню Дмитриенко. Композиции этих исполнителей часто занимали высокие строчки в музыкальных чартах.