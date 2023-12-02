Лазарев назвал имена главных артистов России 2023 года Лазарев включил в список главных артистов 2023 года Бузову и Чеботину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Главными артистами России 2023 года можно назвать певиц Ольгу Бузову, Люсю Чеботину и Ларису Долину, а также начинающего исполнителя Ваню Дмитриенко, заявил на ежегодном фестивале «Песня года» корреспонденту NEWS.ru Сергей Лазарев. Композиции этих исполнителей часто занимали высокие строчки в музыкальных чартах.

Фестиваль «Песня года» проходит в московском дворце «Мегаспорт». Ведущими мероприятия по уже сложившейся традиции стали Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. В рамках музыкального праздника на сцену выйдут SHAMAN, Филипп Киркоров, Клава Кока, Ирина Аллегрова, Ваня Дмитриенко, Люся Чеботина, Полина Гагарина, Лолита, Дмитрий Маликов и многие другие.

Ранее Лера Кудрявцева на ковровой дорожке «Песни года» раскрыла NEWS.ru секреты своей красоты. Телеведущая призналась, что залогом ее прекрасного вида являются хороший макияж, стиль и укладка волос. Кудрявцева уточнила, что поддерживать красоту ей помогают специалисты, качественно выполняющие свою работу.

Также ведущая призналась, что для нее песней года стал собственный трек «Дамы за 30». Премьера композиции состоится на фестивале 2 декабря. Кудрявцева записала ее вместе с телеведущей Катей Гордон, которая сочинила слова и музыку. Сама звезда экрана исполнила песню и стала ее продюсером.