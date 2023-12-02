Лера Кудрявцева раскрыла три секрета своей красоты и главную песню года Кудрявцева назвала визажиста, стилиста и парикмахера своими секретами красоты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева назвала экспертов по макияжу, стилю и укладке волос своими секретами красоты. 52-летняя звезда на ежегодном фестивале «Песня года» заявила корреспонденту NEWS.ru, что выглядеть красиво ей помогают специалисты, качественно выполняющие свою работу.

Хороший гример, хороший визажист, стилист и парикмахер, — сказала артистка.

Также Кудрявцева отметила, что для нее песней года стал собственный трек «Дамы за 30». Премьера песни состоится на фестивале 2 декабря, артистка записала ее вместе с телеведущей Катей Гордон, которая написала слова и музыку. Кудрявцева не только исполнила композицию, но и стала ее продюсером.

Ранее Кудрявцева призвала россиянок относиться к себе с юмором и верить в то, что даже в зрелом возрасте можно найти счастье и новую любовь. Новую композицию «Дамы за 30» она назвала юмористическим гимном против эйджизма.

До этого экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин назвал негодяями Кудрявцеву и других артистов, выступивших на концерте в «Крокус Сити Холле» в честь 50-летия Юрия Шатунова, и пообещал проклясть их и их семьи. По словам Разина, трибьют «приговорен высшими силами», поэтому он будет по пятницам проклинать предков и потомков каждого из вышедших на сцену музыкантов.