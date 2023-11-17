«В 70 можно встретить любовь!»: Кудрявцева поддержала зрелых женщин Кудрявцева спела юмористический гимн против эйджизма

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Лера Кудрявцева

52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале призвала россиянок относиться к себе с юмором и верить в то, что даже в зрелом возрасте можно найти счастье и новую любовь. Она представила новую композицию «ЗаVисть», записанную в соавторстве с Екатериной Гордон, которую назвала юмористическим гимном против эйджизма.

Мы хотим, чтобы все женщины знали твердо одно: и в 30, и в 70 можно быть счастливой и встретить свою любовь! Не позволяйте себя обижать и с юмором относитесь к себе и окружающим. Всем на «ЗаVисть»! — отметила телеведущая.

Ранее Кудрявцева озвучила зарплату водителя для своей пятилетней дочери Маши. Телеведущая сообщила, что собирается нанять сотрудника для транспортировки ребенка в детский сад за 70 тысяч рублей в месяц. По словам артистки, мужчина должен отвозить ребенка в детский сад, а также выполнять некоторые ее поручения. Кудрявцева подчеркнула, что для работы требуется справка о состоянии здоровья и водительский стаж.

До этого экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин назвал негодяями Леру Кудрявцеву и других артистов, выступивших на концерте в «Крокус Сити Холле» в честь 50-летия Юрия Шатунова, и пообещал проклясть их и их семьи. По словам Разина, трибьют «приговорен высшими силами», поэтому он будет по пятницам проклинать предков и потомков каждого из вышедших на сцену музыкантов, среди которых Лариса Долина, Николай Басков, Алсу, Люся Чеботина, Сосо Павлиашвили, Клава Кока, Ваня Дмитриенко, SHAMAN, Игорь Крутой, Татьяна Буланова и многие другие.