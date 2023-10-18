«Кошмар будет продолжаться»: Разин пригрозил Долиной, Баскову и SHAMAN Разин назвал выступивших на концерте в память Шатунова артистов негодяями

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Разин

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвал негодяями артистов, выступивших на концерте в «Крокус Сити Холл» в честь 50-летия Юрия Шатунова, и пообещал проклясть их и их семьи. По словам Разина, трибьют «приговорен высшими силами», поэтому он будет по пятницам проклинать предков и потомков каждого из вышедших на сцену музыкантов, среди которых Лариса Долина, Николай Басков, Алсу, Люся Чеботина, Сосо Павлиашвили, Клава Кока, Ваня Дмитриенко, SHAMAN, Игорь Крутой, Татьяна Буланова и многие другие.

С 1 ноября каждую пятницу сначала я буду говорить о бабушках, потом буду говорить о родителях этого негодяя, который вышел на сцену, потом о будущих твоих детях и внуках. Это постигнет всех участников, кто вышел на сцену этого продажного концерта, который приговорен высшими силами. Кошмар будет продолжаться многие месяцы, — пригрозил Разин коллегам.

На концерте в память Шатунова «Здесь был Юра» также присутствовали вдова и дети музыканта — 17-летний Дэннис и 10-летняя Эстелла. В конце вечера они вышли на сцену под хит «Седая ночь» в исполнении певца SHAMAN. Ведущими мероприятия были Андрей Малахов и Лера Кудрявцева.

Ранее Разин пообещал молиться, чтобы всех артистов, которые примут участие в «сатанинском» концерте памяти Юрия Шатунова 17 октября в «Крокус Сити Холле», настигли болезни и смерть. Разин также подчеркнул, что «никто и никогда не выживал», если шел против него.

После этого музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что Разин негодует, понимая, что больше не сможет зарабатывать на творчестве Шатунова. Он отметил, что после трибьют-концерта будет выпущен альбом, на котором заработает другой лейбл, который не имеет прямого отношения к «Ласковому маю».