Народная артистка СССР София Ротару оплатила расходы своего внука Шамана за границей. Зачем она это делает, где сейчас звезда, вернется ли в Россию?
Какие расходы Шамана оплатила Ротару
Певица на фоне российско-украинского конфликта перевезла с Украины в США своего 29-летнего внука Анатолия Евдокименко, который выступает под творческим псевдонимом SHMN, или Шаман. По данным портала Utro.ru, Ротару оплачивает все счета наследника и фактически содержит его.
«Недавно СМИ узнали, что на фоне происходящего Ротару вывезла с Украины любимого внука — Анатолия Евдокименко, которому в этом году исполнилось 29 лет. За это знаменитость отдала солидную сумму, и сейчас за границей она оплачивает наследнику буквально все», — сказано в публикации.
Что общего у SHAMAN и Шамана
Евдокименко, как и SHAMAN (Ярослав Дронов), увлекается музыкой. Свой псевдоним украинский артист выбрал еще в 2017 году, то есть до того, как российский исполнитель приобрел оглушительную популярность.
Сейчас Шаман стремится построить карьеру в Соединенных Штатах. По информации СМИ, артист подписал несколько контрактов с иностранными лейблами и записывал дуэты с американскими и украинскими музыкантами. Кроме того, песни Евдокимеенко звучали в эфире зарубежного радио. Музыкант также стремился покорить российскую сцену, его композиции до сих пор можно найти в Сети.
Что Ротару сказала об СВО
С февраля 2022 года артистка стала редко появляться в медийном пространстве. Летом в социальных сетях артистка опубликовала пост с поздравлением соотечественников с Днем достоинства и свободы. Праздник был учрежден в 2014 году, в годовщину начала «оранжевой революции». Артистка заявляла, что с самого начала российской военной операции поддерживает Украину и собирается помогать родине.
«Сегодня я молюсь, чтобы <...> как мжно скорее вместо воздушных тревог в каждом доме, в каждой семье, в каждом городе нашей прекрасной Украины звучали песни о любви и мире», — писала Ротару в августе.
Пост она сопроводила фотографией, на которой одета в костюм лимонного цвета, а в руках держит желто-голубой платок.
Сообщалось, что в 2014 году, после возвращения Крыма в состав Российской Федерации, Ротару тоже встала на сторону Украины и отказалась от выступлений на территории России. Однако спустя время она изменила тактику и снова стала участвовать в российских концертах и фестивалях. В последний раз она приезжала в РФ в 2021 году на «Песню года».
Где сейчас Ротару
В 2022 году певица сообщила, что находится на Украине, однако спустя полгода продюсер Леонид Дзюник рассказывал, что артистка переехала в США. По его словам, Ротару сохранила украинского гражданство.
«Она уехала, живет в Америке, но продолжает оставаться гражданкой Украины. А для тех, кто вырос в Советском Союзе, она остается Ротару, спевшей: „Я, ты, он, она! Вместе — целая страна“», — рассказал Дзюник.
При этом украинские СМИ опровергали информацию о переезде артистки в США. По их данным, Ротару по-прежнему находится на Украине.
В начале ноября появилась информация о том, что отель певицы, расположенный в центре Ялты, хотят реализовать на торгах. Артистка уже знает о планах властей. Она собирается продать недвижимость, предварительно снизив цену.
«Вилла София» — клубный отель, который находится на центральной набережной Ялты. С 2019 года он закрыт. По официальной версии, в гостинице проходит реновация. В действительности закрытие произошло из-за проблем с документами. Согласно официальным бумагам, это не отель, а пятиэтажная хозпостройка с цоколем площадью 10,2 гектара. На протяжении четырех лет он выставлялся на торгах за €25 млн.
По документам отель теперь принадлежит сыну Ротару Руслану Евдокименко. Гостиницу певица оценила в 2,5 млрд рублей, что почти в три раза выше его реальной рыночной стоимости.
Читайте также:
Мэтр секса Киркоров и SHAMAN с триколором: кто пришел на «Песню года»
Инфаркт Боярского, разоблачение SHAMAN, увольнение Урина: что будет дальше
Российские артисты отказываются выступать с SHAMAN. Кому он не нравится?