Ротару полностью содержит Шамана за рубежом: что оплачивает, где она сейчас Utro: певица София Ротару перевезла внука Шамана с Украины в США и содержит его

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

София Ротару

Народная артистка СССР София Ротару оплатила расходы своего внука Шамана за границей. Зачем она это делает, где сейчас звезда, вернется ли в Россию?

Какие расходы Шамана оплатила Ротару

Певица на фоне российско-украинского конфликта перевезла с Украины в США своего 29-летнего внука Анатолия Евдокименко, который выступает под творческим псевдонимом SHMN, или Шаман. По данным портала Utro.ru, Ротару оплачивает все счета наследника и фактически содержит его.

«Недавно СМИ узнали, что на фоне происходящего Ротару вывезла с Украины любимого внука — Анатолия Евдокименко, которому в этом году исполнилось 29 лет. За это знаменитость отдала солидную сумму, и сейчас за границей она оплачивает наследнику буквально все», — сказано в публикации.

Что общего у SHAMAN и Шамана

Евдокименко, как и SHAMAN (Ярослав Дронов), увлекается музыкой. Свой псевдоним украинский артист выбрал еще в 2017 году, то есть до того, как российский исполнитель приобрел оглушительную популярность.

Сейчас Шаман стремится построить карьеру в Соединенных Штатах. По информации СМИ, артист подписал несколько контрактов с иностранными лейблами и записывал дуэты с американскими и украинскими музыкантами. Кроме того, песни Евдокимеенко звучали в эфире зарубежного радио. Музыкант также стремился покорить российскую сцену, его композиции до сих пор можно найти в Сети.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец Shaman (Ярослав Дронов)

Что Ротару сказала об СВО

С февраля 2022 года артистка стала редко появляться в медийном пространстве. Летом в социальных сетях артистка опубликовала пост с поздравлением соотечественников с Днем достоинства и свободы. Праздник был учрежден в 2014 году, в годовщину начала «оранжевой революции». Артистка заявляла, что с самого начала российской военной операции поддерживает Украину и собирается помогать родине.

«Сегодня я молюсь, чтобы <...> как мжно скорее вместо воздушных тревог в каждом доме, в каждой семье, в каждом городе нашей прекрасной Украины звучали песни о любви и мире», — писала Ротару в августе.

Пост она сопроводила фотографией, на которой одета в костюм лимонного цвета, а в руках держит желто-голубой платок.

Сообщалось, что в 2014 году, после возвращения Крыма в состав Российской Федерации, Ротару тоже встала на сторону Украины и отказалась от выступлений на территории России. Однако спустя время она изменила тактику и снова стала участвовать в российских концертах и фестивалях. В последний раз она приезжала в РФ в 2021 году на «Песню года».

Где сейчас Ротару

В 2022 году певица сообщила, что находится на Украине, однако спустя полгода продюсер Леонид Дзюник рассказывал, что артистка переехала в США. По его словам, Ротару сохранила украинского гражданство.

«Она уехала, живет в Америке, но продолжает оставаться гражданкой Украины. А для тех, кто вырос в Советском Союзе, она остается Ротару, спевшей: „Я, ты, он, она! Вместе — целая страна“», — рассказал Дзюник.

При этом украинские СМИ опровергали информацию о переезде артистки в США. По их данным, Ротару по-прежнему находится на Украине.

В начале ноября появилась информация о том, что отель певицы, расположенный в центре Ялты, хотят реализовать на торгах. Артистка уже знает о планах властей. Она собирается продать недвижимость, предварительно снизив цену.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отел Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отел Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского

«Вилла София» — клубный отель, который находится на центральной набережной Ялты. С 2019 года он закрыт. По официальной версии, в гостинице проходит реновация. В действительности закрытие произошло из-за проблем с документами. Согласно официальным бумагам, это не отель, а пятиэтажная хозпостройка с цоколем площадью 10,2 гектара. На протяжении четырех лет он выставлялся на торгах за €25 млн.

По документам отель теперь принадлежит сыну Ротару Руслану Евдокименко. Гостиницу певица оценила в 2,5 млрд рублей, что почти в три раза выше его реальной рыночной стоимости.

Читайте также:

Мэтр секса Киркоров и SHAMAN с триколором: кто пришел на «Песню года»

Инфаркт Боярского, разоблачение SHAMAN, увольнение Урина: что будет дальше

Российские артисты отказываются выступать с SHAMAN. Кому он не нравится?