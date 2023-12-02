Инфаркт Боярского, разоблачение SHAMAN, увольнение Урина: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Госпитализация народного артиста РСФСР Михаила Боярского с инфарктом, заявление продюсера Владимира Киселева об отказе ряда российских артистов от совместных выступлений с певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым), отставка генерального директора Большого театра Владимира Урина после 10 лет работы — эти и другие события в минувшие семь дней были в центре внимания СМИ. Детали и последствия главных тем недели — в обзоре NEWS.ru.

Что случилось с Боярским?

28 ноября стало известно, что артиста Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом. Сообщалось, что в Мариинскую больницу исполнителя доставили 27 ноября. Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге отменил спектакли с участием Боярского, сообщили NEWS.ru в пресс-службе театра. Там отметили, что это связано с госпитализацией актера.

«Михаил Сергеевич был госпитализирован. На данный момент спектакли с его участием отменены, артиста заменят другие актеры», — сообщили в театре.

Пиар-менеджер артиста Надежда Дуванова опровергла NEWS.ru информацию о его госпитализации. Она подчеркнула, что артист чувствует себя прекрасно и проблем со здоровьем не испытывает. Позже сын Михаила Боярского, депутат Госдумы Серей Боярский подтвердил, что отец перенес инфаркт.

Фото: Andrey Fedechko/Global Look Press Михаил Боярский

«Говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», — отметил парламентарий.

1 декабря супруга актера Лариса Луппиан сообщила, что Боярского планируют выписать из Мариинской больницы уже на следующей неделе.

У Боярского уже были серьезные проблемы со здоровьем. В 2021 году актер, несмотря на вакцинацию, заразился коронавирусом. Артист лечился в одной из больниц Санкт-Петербурга. Он признавался, что тяжело переносил постковидный синдром.

«После выхода из больницы начались проблемы. Постковидный синдром гораздо больше на меня подействовал, чем сама пандемия. Я очень долго восстанавливался. У меня была неприятная депрессия, из которой я не так быстро вышел, а может, до конца еще и не вышел. Последствия отразились и на памяти, и на физическом состоянии, — отмечал Боярский.

Что за скандал с отказом артистов выступать на одной сцене с SHAMAN

Во время общения с журналистами NEWS.ru за кулисами церемонии вручения премии «Золотой Граммофон» владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что многие российские звезды отказываются от участия в сборных концертах, если узнают, что на одной сцене с ними окажется певец SHAMAN. Киселев заявил, что артисты видят неискренность Ярослава Дронова (псевдоним SHAMAN) на сцене.

«Мы приглашали его, и не раз, и сюда (на „Золотой граммофон“. — NEWS.ru), и на программы, которые делает „Русское Радио“. Но, к сожалению, это его позиция. К сожалению для него, очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет SHAMAN, тут же отказываются выступать. По одной простой причине — все видят весьма и весьма неискренность этого парня, все видят, что это абсолютно кремлевский продукт», — заявил Киселев.

Медиаменеджер добавил, говоря о ситуации с SHAMAN, что никогда нельзя «расчищать поляну для себя в ущерб другим». Он обвинил Дронова в том, что тот является «кремлевским продуктом», но при этом недостаточно помогает армии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ярослав Дронов (псевдоним SHAMAN)

«Монетизируя те деньги, которые этот артист получает от кремлевских идеологов, при этом не сделать ничего для армии — я считаю, что это просто необъяснимая ситуация», — высказал мнение Киселев.

Продюсер не назвал имен артистов, которые отказываются выходить на одну сцену с SHAMAN. Известно, что ранее заслуженный артист России Валерий Сюткин признавался: песни Ярослава Дронова его не цепляют.

«Я не могу сказать, что меня цепляют песни популярного сегодня певца SHAMAN. Мне ближе то, что Александра Николаевна Пахмутова писала. Может быть, я ретроград уже», — высказывался он.

Певица Лайма Вайкуле критиковала артиста за «крики в песнях».

«Ну и SHAMAN. Он ничего не пережил, орет себе и все. Я всегда говорю: музыка не спорт. Тут не надо состязаться, кто громче, кто тянет длиннее ноту», — говорила она.

В августе 2022 года комик Александр Гудков выпустил пародию на клип SHAMAN «Я русский» под названием «Я узкий». Певец в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что выпуск новых версий его трека свидетельствует о популярности песни.

«Для меня это счастье — что люди делают свои версии на мое творчество. Это говорит только об одном: песня „Я русский“ набирает обороты. Есть люди, которым она нравится и которым она не нравится. Равнодушных нет, вот что самое интересное и главное для меня», — сказал артист.

По мнению SHAMAN, «хейтеры, ненависть, какой-то негатив — это своего рода тоже фанатизм, хотя и со знаком минус».

Участники Little Big Cофья Таюрская и Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) раскритиковали творчество SHAMAN. Они не поверили, что исполнитель раскрутился без продюсеров, так как, по их словам, премьера одной из песен музыканта состоялась на федеральном канале. Также Прусикин назвал образ певца «сюрреалистичным».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ярослав Дронов (псевдоним SHAMAN)

В защиту SHAMAN выступил продюсер Иосиф Пригожин. В беседе с NEWS.ru он назвал Ярослава Дронова «безусловно талантливым артистом, который получил народную любовь». По его словам, нет никаких сомнений, что SHAMAN является патриотом своей страны. Как к артисту к SHAMAN нет никаких претензий, заключил Пригожин.

«SHAMAN, безусловно, талантливый артист, не без причин же его слушают россияне. Народную любовь отнять нельзя, а она определенно у него есть. SHAMAN вовремя оказался в нужное время в нужном месте. Как к артисту у меня нет к нему никаких претензий. У меня нет никаких сомнений, что он так же, как и певец Олег Газманов, к примеру, является патриотом своей страны», — рассказал Пригожин.

Почему Урина уволили из Большого театра, чего ждут от Гергиева

В пятницу, 1 декабря, дирижер Валерий Гергиев был назначен на должность генерального директора Большого театра. Он сменил на этом посту Владимира Урина, который ушел по собственному желанию — это официальная формулировка увольнения.

Урин был назначен генеральным директором Большого театра в июле 2013 года. Он сменил на этой должности Анатолия Иксанова, который занимал ее 13 лет.

Урин признавался, что сначала хотел отклонить предложение: его пригласили руководить театром в очень сложное время — после серии скандалов с критикой реконструкции сцены и нецелевым использованием средств, конфликтом с Николаем Цискаридзе, с которым не стали продлевать контракт, и нападением на худрука балетной группы Сергея Филина, которого облили кислотой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Урин

Директор театра «Новая сцена» Антон Гельман писал: «Заслуга Владимира Георгиевича в том, что он стабилизировал и успокоил Большой театр, потому что целый ряд событий, которые происходили вокруг, его дестабилизировали». Он также отмечал, что Урин на новом посту «не стал ничего разрушать, принципиально менять, проводить кадровые, как нынче говорят, чистки».

«Он очень деликатно, профессионально и разумно вписался в сложившуюся систему и органично ее возглавил, относясь к тем, кто работал в команде Анатолия Геннадьевича, с исключительным профессиональным уважением и достоинством», — отмечал Гельман.

Владимир Урин сохранил старый репертуар Большого театра, при нем было поставлено много новых спектаклей, в том числе и в период пандемии коронавируса.

В 2018 году при Владимире Георгиевиче в состав Большого театра вошла Камерная сцена. До этого она существовала как авторский музыкальный театр, созданный в XX веке оперным режиссером Борисом Покровским. Также при Урине началось строительство первого филиала Большого театра в Калининграде.

Однако 1 декабря генеральный директор Большого театра Владимир Урин объявил о последнем дне работы и попрощался с коллективом. Музыкальный критик Сергей Буланов опубликовал видео его обращения к работникам в своем Telegram-канале.

«Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сказал уже бывший директор.

Урин отметил, что быть причастным к Большому театру — это счастье, и поблагодарил коллектив бывшего Камерного музыкального театра и Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова (накануне состоялась премьера оперного спектакля «Сын Мандарина. Соловей» с участием кукол).

Одной из возможных причин увольнения Урина называют его позицию по специальной военной операции на Украине. Он был в числе деятелей культуры, которые 26 февраля 2022 года подписали письмо с призывом остановить СВО.

Другая вероятная причина — некоторая стагнации театра в последние годы и проблемы в работе. В частности, речь идет о ежегодных скандалах с продажей билетов на балет «Щелкунчик» и огромных очередях в кассы на этот спектакль. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с NEWS.ru отметила, что увольнение Урина может быть связано именно с этим.

«Урин давно работал, мы уже понимаем, как он работал, да и возраст тоже. К Урину были в основном организационные вопросы. Вся кампания вокруг „Щелкунчика“ была неспроста», — сказала Драпеко.

По данным Telegram-канала Ксении Собчак «Кровавая барыня», решение об увольнении Урина было принято лично президентом России Владимиром Путиным. Источники Forbes утверждали, что сменить директора Большого театра хотели еще в начале нового театрального сезона в сентябре 2023 года.

Экс-солист Большого театра балетмейстер Вячеслав Гордеев в беседе с NEWS.ru заявил, что Владимир Урин «очень крепкий профессионал» и до того, как он был назначен на пост директора Большого театра, добился больших успехов в театре Станиславского. По словам Гордеева, билетная мафия и проблемы с билетами были всегда и вряд ли это является настоящей причиной увольнения Урина.

«Был директор Тихонов — ему колеса прокалывали на автомобиле, когда мы пытались с этим бороться. Это мафия вокруг Большого театра работает, никто не уступит места ни Урину, ни кому-то другому. Об этой структуре знает и ФСБ. И вдруг „неожиданно“ билетный скандал возникает именно сейчас?! Как многое в нашей жизни это возникает, когда нужно кого-то свалить или акцентировать на чем-то внимание. Это схема, по которой и увольняют, и назначают людей», — заявил NEWS. ru Вячеслав Гордеев.

Гордеев считает, что новому руководителю Гергиеву будет сложно следить за двумя театрами — Мариинкой и Большим, так как у него плотный график.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Валерий Гергиев

«В результате может получиться, что Гергиев будет номинальным руководителем, а поставят человека, который не знаком с традициями Большого театра. Мне кажется, что это объединение, если оно произойдет, то зря», — высказал предположение Гордеев.

Народный артист России и экс-худрук балетной труппы Большого театра Сергей Филин отказался комментировать NEWS.ru возможные причины увольнения Урина. Он подчеркнул, что назначение Гергиева «абсолютно оправданно и имеет место быть».

«Это человек, который живет в творчестве, объединяет людей, талантливых людей, которые ведут вперед искусство музыки и танца. Поэтому у меня есть очень большие надежды на то, что в Большом театре перестанут искать лидеров. Они не просто появятся, а им будут давать возможности, дорогу, будут говорить об этих лидерах. И самое главное, их будет поддерживать человек, за которым интересно идти. Я очень надеюсь, что Валерий Гергиев соберет вокруг себя истинно талантливых людей, которым даст возможность», — сказал Филин.

Артист балета, экс-солист Большого театра Гедиминас Таранда отметил в разговоре с NEWS.ru, что Урин за 10 лет создал прекрасный театр.

«За эти 10 лет в театре прекратились склоки, скандалы. Театр встал на ноги, обрел реальный крепкий киль. И приглашенные прекрасные хореографы, и опера. И позиция Урина в театре была реально крепкой. Я думал, что он еще удержится. Я понимаю, что 10 лет — это серьезный срок и, видимо, нужно делать ротацию», — поделился мнением Таранда.

Он предположил, что сейчас Большой театр ждут новые потрясения и череда кадровых перестановок. Таранда не согласен с версией, что Урина уволили из-за скандала с билетами на балет «Щелкунчик».

«Нельзя это перекладывать на директора. Урегулировать проблему с билетами в Большой театр не могут десятилетиями, есть организации, которые должны этим заниматься. ФСБ, например. Я бы не связывал два эти события — высокие цены на билеты и увольнение Урина», — добавил экс-солист Большого театра.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что для него увольнение Урина — «убийственная новость». «Он высочайший профессионал, мне, конечно, очень жалко, что мы потеряли такого специалиста. Я говорю с жалостью: мы потеряли моего друга, товарища, который на самом деле для меня является одним из серьезных руководителей, которые остались на плаву в Москве и России», — сказал NEWS.ru Марк Варшавер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Марк Варшавер

Директор «Ленкома» добавил, что у него нет предположений, почему Урину пришлось уйти, и назвал нового гендиректора Гергиева «высочайшим профессионалом».

«Но что же делать, когда-то нас всех заменят. Надо философски к этому относиться и не обижаться. Каждому свое время», — заключил Варшавер.

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