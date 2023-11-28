Театр имени Ленсовета отменил спектакли с участием Михаила Боярского

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Михаил Боярский

Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге отменил спектакли с участием артиста Михаила Боярского, сообщили NEWS.ru в пресс-службе театра. Там отметили, что это связано с госпитализацией Боярского.

Михаил Сергеевич был госпитализирован. На данный момент спектакли с его участием отменены, артиста заменят другие актеры, — сообщили в театре.

Портал «78» ранее сообщил, что Боярского увезли с инфарктом в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. PR-менеджер артиста Надежда Дуванова опровергла NEWS.ru информацию о его госпитализации. Она подчеркнула, что артист чувствует себя прекрасно и проблем со здоровьем не испытывает. Позже уже сын Боярского подтвердил, что отец перенес инфаркт.

29 ноября стало известно об ухудшении здоровья режиссера Александра Митты. По сведениям Telegram-канала Mash, у деятеля отечественного кино развилась застойная пневмония.

Режиссер был госпитализирован 12 ноября в Боткинскую больницу. При этом сообщалось, что он болеет уже второй день, у него высокая температура и затрудненное дыхание. По данным СМИ, состояние Митты оценивалось медиками как тяжелое. По сведениям Telegram-каналов, у режиссера был диагностирован повторный инсульт. Кроме того, ситуацию осложняли воспаление почек и сердечные заболевания.