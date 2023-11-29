«Все видят неискренность»: Киселев об отказе звезд выступать с SHAMAN Киселев заявил, что артисты отказываются выступать на одной сцене с SHAMAN

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN

Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что многие российские звезды отказываются от участия в сборных концертах, если узнают, что на одной сцене с ними окажется певец SHAMAN. Об этом медиаменеджер заявил за сценой церемонии премии «Золотой граммофон». Киселев заявил, что артисты видят неискренность Ярослава Дронова (псевдоним SHAMAN) на сцене.

Мы приглашали его и не раз, и сюда [на «Золотой граммофон»], и на программы, которые делает «Русское радио». Но, к сожалению, это его позиция. К сожалению для него, очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет SHAMAN, тут же отказываются выступать. По одной простой причине — все видят весьма и весьма неискренность этого парня, все видят, что это абсолютно кремлевский продукт, — заявил Киселев.

Медиа-менеджер добавил, говоря о ситуации с SHAMAN, что никогда нельзя «расчищать поляну для себя в ущерб другим». Он обвинил Дронова в том, что тот является «кремлевским продуктом», но при этом никак не помогает армии.

Монетизируя те деньги, которые этот артист получает от кремлевских идеологов, при этом не сделать ничего для армии — я считаю, что это просто необъяснимая ситуация, — добавил Киселев.

Ранее сообщалось, что SHAMAN списал из интернета более половины своей дипломной работы. К такому выводу пришел сайт «Диссернет», проанализировав диплом артиста. В Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных сообщили, что проверяли на плагиат дипломную работу певца. В пресс-службе РАМ заявили, что по результатам проверки вокалист был допущен к защите дипломного реферата.