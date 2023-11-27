Что за песня из сериала «Слово пацана»: о чем она, почему покорила соцсети Саундтрек к сериалу «Слово пацана» возглавил топ-200 в Shazam

Фото: Wink

Кадр из сериала «Слово пацана»

Заглавный саундтрек сериала «Слово пацана» набирает популярность в социальных сетях и лидирует в чарте Shazam. Что известно об этой песне, почему она покорила соцсети?

Что за трек из «Слово пацана»

Речь идет о композиции «АИГЕЛ» под названием «Пыяла». Этот трек был записан в 2020 году, однако попал в тренды сейчас благодаря появлению в российском криминальном сериале «Слово пацана».

Текст песни «Пыяла» звучит на татарском языке. В треке присутствуют фразы «Ты стреляешь в стакан любви — пусть смотрят» и «Ты разбиваешь стакан истинного счастья».

В оригинальном клипе на эту композицию рассказывается о девушке, чья семья владеет пилорамой и занимается нелегальной вырубкой леса. В этом девушке помогает ее жених. Заканчивается клип тем, что девушка срывает свадьбу и уходит в лес.

Кто поет трек «Пыяла»

Исполнителем песни является группа «АИГЕЛ» — российский электронный хип-хоп-дуэт, состоящий из автора текстов из Набережных Челнов Айгель Гайсиной и электронного музыканта из Санкт-Петербурга Ильи Барамии.

Осенью 2016 года Айгель связалась с Ильей через соцсети и предложила написать музыку для спектакля, основанного на сборнике стихов «Суд». В процессе совместной работы идея эволюционировала — и была создана группа «АИГЕЛ». К началу 2017 года был готов материал, затем прошли первые концерты в Москве и Санкт-Петербурге. 10 апреля 2017-го вышел дебютный альбом «1190».

В октябре того же года группа «АИГЕЛ» выступила в телепрограмме «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости Поэт Айгель Гайсина (справа) и музыкант Илья Барамия

Почему песня покорила соцсети

Сейчас песня «Пыяла» занимает первую строчку в топ-200 российских треков в приложении Shazam — проекте для распознавания метаданных музыки, фильмов, рекламных роликов и телешоу по аудиофрагменту.

Пользователи Сети отмечают, что трек очень подходит сериалу «Слово пацана».

«Соглашусь, что после сериала „Слово пацана“, где она идеально подошла к нему, эта песня станет хитом. Молодец, девочка!» — пишет один из пользователей на видеохостинге YouTube.

«Эта песня и сериал вернули всех в прошлое», — отмечает другой комментатор.

«Если бы не сериал „Слово пацана“, я бы даже и не узнал о такой шикарной песне», — делится один из слушателей.

«Мурашки по телу, как молитва. По эмоциям — и грусть, и вдохновляет, и завораживает. Как битва внутри себя», — считает комментатор.

Помимо этого, видео с песней «Пыяла» поднимаются в трендах сервиса для создания и просмотра коротких роликов TikTik и других соцсетей, а сами пользователи переводят текст на русский язык.

Клип на песню «Пыяла» к настоящему моменту набрал 1,4 млн просмотров на YouTube.

О чем сериал «Слово пацана»

Полное название проекта — «Слово пацана. Кровь на асфальте». Это российский сериал о молодежных криминальных группировках Казани конца 1980-х годов, снятый режиссером Жорой Крыжовниковым.

Главный герой — 14-летний молодой человек по имени Андрей, который присоединяется к одной из банд. Параллельно разворачивается история его отношений с молодой сотрудницей милиции Ириной.

Производством картины занимались кинокомпании TOOMUCH Production и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета. Шоу включает восемь серий, показ которых начался 9 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах Wink и Start. Премьера последней серии запланирована на 21 декабря.

Главные роли в сериале сыграли Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Анастасия Красовская и Анна Пересильд.

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