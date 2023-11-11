Сериал «Оборотень» выйдет 26 ноября: при чем здесь «Идентификация Борна» Премьера сериала «Оборотень» пройдет на РЕН ТВ 26 ноября

Фото: РЕН ТВ

Денис Шведов во время съемок сериала «Оборотень»

Российский сериал «Оборотень» после премьеры в онлайн-сервисах выйдет на телевидении. Когда можно будет посмотреть картину, о чем она, как связана с фильмом «Идентификация Борна»?

Когда «Оборотень» выйдет на экраны

Всероссийская телевизионная премьера сериала «Оборотень» состоится 26 ноября 2023 года на телеканале РЕН ТВ. Начиная с 13:00 зрители смогут посмотреть все восемь серий картины.

Онлайн-премьера сериала уже состоялась на платформе Wink. По итогам показа первых серий проект продемонстрировал пятый старт среди всех сериальных проектов Wink Originals в 2023 году.

Кто сыграл в сериале «Оборотень»

Главные роли в остросюжетном сериале исполнили Денис Шведов и Максим Щёголев. Особенностью картины стало большое количество сцен рукопашного боя, в которых не были задействованы каскадеры. Перед съемками Шведов прошел подготовку в клубе стритфайтинга.

«У нас было время и отработать схемы, и изучить новые боевые стили. <...> Круто выходить на площадку, когда ты уже прямо готов. Овладел новым искусством рукопашного боя», — рассказал «Известиям» Щёголев.

В сценах драк герои в основном применяют не огнестрельное оружие, а используют подручные средства: вилку, швабру или микрофон; есть даже сцена, где затачивается банковская карта.

В сериале также сыграли Юлия Франц, Алексей Морозов и Алексей Кирсанов. Режиссером картины стала Анна Курбатова, которая уже поставила такие фильмы, как «Дополнительный урок» и «Вне зоны доступа».

Фото: РЕН ТВ Максим Щеголев во время съемок сериала

О чем сериал «Оборотень»

Настоящее имя главного героя — Андрей Лазарев (Денис Шведов). Он очнулся в морге и понял, что потерял память. Все, что он находит при себе, — открытка от Петра, адресованная Андрею.

«История про то, как человек пытается собрать свою жизнь, совершенно не помня, что с ним происходило. <...> Перед смертью [герой] оставил себе такие маячки, какие-то знаки и какой-то сигнал, открытку, чтобы по ним идти и вспоминать, что случилось и в чем вообще его главная цель», — рассказал Шведов.

Позднее становится понятно, что Лазарев был сотрудником засекреченного департамента спецопераций ФСБ, подчиняющегося напрямую директору спецслужбы, и являлся универсальным бойцом, прошедшим серьезную подготовку. За плечами Лазарева десятки успешных операций, но его последняя миссия провалилась. От того, как быстро вернется память к спецагенту, зависят жизни его коллег, в том числе куратора Петра (Максим Щёголев).

Как сериал встретили в России

Пользователи восприняли картину неоднозначно. Многие ругают «Оборотня» за невнятный финал, кому-то не понравился сценарий и возникшие сюжетные дыры.

«Ну такое, ну такое... И качественно вроде снято, и эффектно местами, но сюжет, материал... Это нелепица какая-то и несуразица», — написал один из пользователей.

«Уж больно нудно», — поддержал его другой.

При этом зрители хвалят работу актеров.

«Шведов норм. Остальное... Никакая режиссура все превратила в актерскую отбывку на съемочной площадке», — отметил один из зрителей.

«Рекомендую к просмотру всем любителям интриг и расследований. Ну и в первую очередь для фанатов Дениса Шведова», — подчеркнула пользовательница.

Фото: РЕН ТВ Денис Шведов во время съемок сериала «Оборотень»

При чем здесь фильм «Идентификация Борна»

В обсуждении фильма один из комментаторов вспомнил другую картину, сюжет которой имеет сходство с «Оборотнем».

«Джейсон Борн, ты ли это? На этот раз в России?» — написал зритель.

Сюжет нового российского сериала напоминает события боевика «Идентификация Борна». В американской картине команда итальянского рыболовецкого судна находит в водах Средиземного моря тело мужчины с двумя пулевыми ранениями в спине и имплантированным в бедро микрофильмом, который помечен номером швейцарского банка. Когда незнакомец приходит в себя, оказывается, что у него амнезия: он не помнит своего прошлого, но может говорить на нескольких языках.

Получив в Цюрихе деньги с указанного банковского счета, мужчина узнает свое имя — Джейсон Борн. В попытках восстановить прошлое герой находит свой адрес в Париже и понимает, что за ним следят.

Читайте также:

«Спасение капитана Максимова»: о чем новый сериал с Равшаной Курковой

Шестой сезон сериала «Скорая помощь» на НТВ: каковы сюжет, актерский состав

Сериал «Слово пацана»: почему зовут новой «Бригадой», кого сыграл Бурунов