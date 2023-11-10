Сериал «Слово пацана»: почему зовут новой «Бригадой», кого сыграл Бурунов Пересильд, Бурунов и Собчак посетили премьеру сериала «Слово пацана»

Фото: Wink

Сергей Бурунов в кадре из фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Актриса Юлия Пересильд, актер Сергей Бурунов и журналистка Ксения Собчак побывали на премьере сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Почему картину называют новой «Бригадой», кто в ней сыграл, о чем фильм?

Когда состоялась премьера «Слова пацана»

Премьера картины прошла 9 ноября. Гостями показа стали Юлия Пересильд, Ксения Собчак, режиссер Константин Богомолов, продюсер Катя Кабак, телеведущая Тина Канделаки, актрисы Кристина Кучеренко, Диана Пожарская, Сабина Ахмедова, Алена Швиденкова, Анастасия Тодореску, Юлия Хлынина, актеры Денис Власенко, Анар Халилов, Сергей Новосад, ютубер Карина Нигай, шоумен Тимур Родригез, журналистка Саша Сулим, режиссер Алексей Учитель, певица Ника Жукова и другие.

Картина широко обсуждалась в Сети и до премьеры. Фильм называли «сериалом раздора». Например, депутат Яна Лантратова и омбудсмен Ирина Волынец оказались в разных лагерях. Впоследствии парламентарий посмотрела первые серии, пообщалась с создателями и сменила гнев на милость.

«Объяснили, что сериал направлен на то, чтобы показать необратимость наказания за деструктивные поступки подростков. И что если родители не будут следить за своими детьми, это может привести к катастрофическим последствиям», — рассказала Daily Storm Лантратова.

При этом Волынец не изменила точку зрения. Она увидела в сериале «романтизацию бандитизма и организованной преступности».

Фото: Екатерина Чеснокова Телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов на премьере сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

О чем сериал «Слово пацана»

Восьмисерийный проект рассказывает о переломном периоде в жизни России в конце 1980-х — эпохе, называемой в учебниках истории перестройкой. Как рассказали создатели, СССР умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, которая граничит с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт», чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты — понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Вместе с этим дружба и понятия о справедливости смешиваются с насилием и криминалом.

Главный герой Андрей является 14-летним подростком из интеллигентной семьи. Он учится в музыкальной школе, живет с мамой и 5-летней сестрой. Регулярно Андрей сталкивается с прессингом уличных подростков и для того, чтобы защититься, он заводит дружбу с «пацанами», а именно с 14-летним Маратом.

«Рефлексировать о своем прошлом — важно. Без осмысления истории, в том числе в художественном контенте, невозможно избежать ошибок в будущем. Многие еще помнят непростое время 80-х и 90-х, но за 30 лет страна прошла большой путь — и сейчас пора обернуться и поговорить об этом друг с другом, с молодым поколением», — объяснил генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

Фото: Wink Иван Янковский в кадре из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Кто работал над «Словом пацана»

Режиссером проекта стал Жора Крыжовников, продюсером — Галина Стрижевская и другие. Над сериалом трудилось около 300 человек съемочной группы, 150 артистов и около 4000 актеров массовых сцен.

«Слово пацана» выпустила «‎НМГ Студия». Генеральный продюсер Федор Бондарчук заявил, что картина — «яркая и драматическая поколенческая история, которая показывает нам, как когда-то было и как больше быть не должно».

«Это очень личный авторский взгляд на эпоху, ведь Андрей Николаевич, как мне кажется, снимал кино (а „Слово пацана“ — настоящее большое кино) про свое детство и свое взросление на фоне не самых простых времен», — отметил Бондарчук.

В фильме снялись Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Юля Александрова, Анастасия Красовская, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Вячеслав Копейкин.

Когда и где можно посмотреть «Слово пацана»

Первые два эпизода драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» уже доступны в онлайн-кинотеатрах Wink и START, серии будут выходить каждый четверг. На телеканале НТВ проект выйдет в 2024 году.

Как встретили картину в России, почему

Telegram-канал «Закулиска» похвалил криминальную драму и рекомендовал к просмотру. Журналисты назвали сериал очень крутым продуктом «с идеальным горизонтальным повествованием, что многие в сериалах у нас разучились делать».

Фото: Wink Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

«Говорят, кто-то уже начал гнать волну, что, мол, „Слово пацана“ похож с сериалом „Бригада“. Да. Похож. Высоким качество продукта, высоким уровнем драматургии, блестящими актерскими работами (Иван Янковский и не только — браво!), а главное — нравоучением», — отметили обозреватели.

Журналистка Анастасия Приказчикова в своем Telegram-канале написала, что сериал на самом деле рассказывает, «как разрываемая под гнетом центробежных сил империя трещала по швам». По ее словам, в этот момент коммунистическая идеология уже не скрепляла общество, а религия еще не могла сплотить людей.

«Слово пацана» победило в главной номинации фестиваля «Новый сезон» 2023 года. Картина удостоилась звания «Самый ожидаемый сериал». Рейтинг сериала на киносервисе Wink — 9,5/10.

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