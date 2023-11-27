Новый сезон «Девушек с Макаровым»: о чем сериал, кого сыграет Судзиловская На ТНТ выйдет новый сезон сериала «Девушки с Макаровым»

Фото: PREMIER

На экраны выйдет новый сезон сериала «Девушки с Макаровым». О чем будет эта картина, кто в ней сыграет, какую роль исполнит 49-летняя Олеся Судзиловская?

О чем новый сезон «Девушек с Макаровым»

Представители телеканала ТНТ рассказали, что в ближайшее время состоится премьера четвертого сезона комедии «Девушки с Макаровым». Новые серии продолжат рассказывать историю начальника уголовного розыска ОВД «Бутово» майора Павла Макарова, который работает с четырьмя молодыми выпускницами Академии МВД — Анной Туркиной, Екатериной Синицкой, Александрой Поповой и Олесей Вербой. Девушки-лейтенанты очень разные по темпераменту и внешности, однако и есть то, что их объединяет, — сотрудницы очень раздражают Макарова. Несмотря на это, в третьем сезоне они получили повышение в звании.

В новом сезоне полицейские ОВД «Бутово» продолжат не только стеречь покой своего района, но параллельно разбираться в личной жизни. Макаров пытается жить дальше после ухода возлюбленной и строит новые отношения с адвокатом Маргаритой. У девушек также наступят перемены в сердечных делах: Туркина будет готовиться к свадьбе, Верба узнает о влюбленности в нее одного из сотрудников дежурной части, а Попова впервые отодвинет работу на второй план, поскольку влюбится в молодую звезду полицейских сериалов.

Фото: PREMIER Кадр из трейлера к сериалу «Девушки с Макаровым»

Кто сыграет в новом сезоне «Девушек с Макаровым»

Павел Майков вернется к роли майора Макарова. Алевтина Тукан вновь предстанет в образе Туркиной, Елена Полянская — Вербы, Владислава Ермолаева — Поповой, а Валерия Астапова — Синицкой.

«В Паше нет никакой звездности. „Бригада“ — это настолько знаковый проект, что я, конечно, перед первой встречей с Майковым ожидала чего-нибудь эдакого. Но он общается очень просто, абсолютно не растерял человечность. На него не давит груз прошлых ролей, успеха, он парень с нашего двора. В работе дотошный и въедливый: если в сценарии что-то нелогично, по его мнению, то вынесет мозг всем. И подмечает действительно важные вещи, не просто придирается. Это здорово мобилизует», — рассказывала о работе на площадке Полянская в одном из интервью.

Зрители вновь увидят Георгия Дронова, сыгравшего майора Романа Жилина, заместителя начальника полиции ОМВД «Бутово» по охране общественного порядка. Сам актер признавался, что на него наложили «проклятие ситкомов», из-за чего он испытывает творческий дискомфорт.

Фото: PREMIER Кадр из трейлера к сериалу «Девушки с Макаровым»

«На меня правда наложено своеобразное „проклятие“ ситкома. Но оно связано не со мной, а с отношением ко мне. Это доставляет творческий дискомфорт, так как в основном мне предлагают комедийные проекты, а я бы хотел более серьезных ролей. Но поскольку я позитивный человек, то даже такие события стараюсь повернуть с другой стороны. Смотрю на это так: в комедии тоже можно показать себя по-разному, комедия многолика», — объяснял он.

Кроме того, в картине примет участие Олеся Судзиловская. Она исполнит роль начальника следственного отдела майора юстиции, бывшей жены Макарова.

К касту проекта присоединились Кузьма Сапрыкин и Ирина Темичева.

«Каждый новый сезон смешнее предыдущего. Понятно, что я как автор субъективен, но если раньше я прям сильно был влюблен в третий сезон, то сейчас, монтируя четвертый, вижу, что он на корпус впереди. Во-первых, все персонажи стали объемнее, глубже, что естественно для такого длинного экранного пути, а во-вторых, свежая кровь в лице Кузьмы Сапрыкина и Иры Темичевой заметно взбодрила атмосферу и на площадке, и, как следствие, в кадре. В общем, простите, но у нас опять будет смешно, энергично и, что самое главное, не скучно», — сказал креативный продюсер Антон Морозенко.

Фото: PREMIER Кадр из трейлера к сериалу «Девушки с Макаровым»

Когда выйдет новый сезон «Девушек с Макаровым»

Первая серия четвертого сезона комедийного сериала выйдет через две недели — в понедельник, 11 декабря.

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