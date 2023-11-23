Премьера «Хоккейных пап»: о чем фильм, как встретили в России В Москве состоялась премьера драмы «Хоккейные папы»

Фото: Пресс-служба НМГ Кинопрокат

Анна Чиповская

В Москве состоялась премьера фильма «Хоккейные папы». О чем эта картина, как ее встретили в России, что сказал бизнесмен Владимир Потанин?

Как прошла премьера «Хоккейных пап»

22 ноября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась закрытая презентация спортивной семейной комедии «Хоккейные папы». Фильм создан при поддержке «Норникеля», поэтому на мероприятии присутствовал президент ГМК Владимир Потанин. Бизнесмен сам играет в хоккей и старается популяризировать игру среди любителей и профессионалов.

«Я сам хоккейный папа, мои сыновья занимаются хоккеем и любят его. Лично мне этот фильм близок, потому что я считаю, что это очень правильно, когда родители могут передать своим детям то, что им важно и ценно. Фильм именно об этом», — поделился впечатлениями Потанин.

Премьеру также посетили известный хоккеист Алексей Касатонов, который принял участие в работе над сценарием комедии, а также нападающий советского и российского хоккея Павел Буре. Оба высоко оценили картину.

На премьере также присутствовали Ангелина Бреженская и Амиран Сардаров, Константин Крюков, Анна Старшенбаум с Даниилом Наумовым, а также L’One и другие.

О чем фильм «Хоккейные папы»

В центре сюжета история, случившаяся в маленьком провинциальном городе. Андрей (Алексей Бардуков) и Игорь (Юрий Чурсин) в юности играли в хоккей в разных командах и были принципиальными соперниками. Молодые люди бились не только за первое место на соревнованиях, но и за сердце девочки Светы (Анна Чиповская). Игорь выиграл первенство на льду, но нечестно. Несмотря на победу, Света все же выбрала Андрея.

Внезапно жизнь снова сводит молодых людей. Андрей тренирует детскую хоккейную команду в Ледовом дворце, который хочет снести Игорь, ставший бизнесменом и собирающийся построить на этом участке торговый центр. Последняя возможность спасти площадку — победить в любительском турнире по хоккею Ночной хоккейной лиги.

Андрей хочет собрать команду и подготовить ее к состязаниям. Отцы юных хоккеистов решают сами выйти на лед и побороться за будущее своих детей. Однако семейная жизнь Андрея оказывается под угрозой.

Кто сыграл в «Хоккейных папах»

Режиссером спортивной семейной комедии выступил Андрей Булатов. В картине снялись Анна Чиповская, Алексей Бардуков, Михаил Пореченков, Юрий Чурсин, Алексей Кравченко, Полина Гагарина, Даниил Вахрушев, Денис Клявер и другие.

Фото: Пресс-служба НМГ Кинопрокат Алексей Бардуков (в центре)

«В шесть утра мы выходили на лед, специально приезжали с баулами и клюшками. Тренировались до театра и другой нашей основной работы, все актеры очень ответственно отнеслись к подготовке», — рассказал «Газете.Ru» Пореченков.

Как «Хоккейных пап» встретили в России

Комедия стала лидером предпродаж. Рейтинг ожидаемости, согласно данным портала «Кино и театр», — 9,091 из 10.

«Интересно посмотреть на Чурсина и Обласова, и Ветрова, и Пореченкова, да вообще актерский состав интересный. И просто интересно про взаимоотношения детей и их пап. Папа может все что угодно, особенно ради ребёнка. Буду ждать выхода», — написала одна из пользовательниц.

«Очень хочу посмотреть. Пореченков на коньках — это уже интересно. А Бардуков с клюшкой — это вообще что-то очень неожиданное, а то он обычно то с автоматом, то с винтовкой», — отметила другая.

Афишу комедии назвали трогательной. Ожидается, что картина получилась «добрым семейным кино», на которое можно сходить всей семьей или в компании друзей.

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