Российские артисты отказываются выступать с SHAMAN. Кому он не нравится? Составлен список российских артистов, критикующих певца SHAMAN

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN

Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что многие российские звезды отказываются от участия в сборных концертах, если узнают, что на одной сцене с ними окажется певец Ярослав Дронов (SHAMAN). В чем причина?

Почему артисты отказываются выступать с SHAMAN

По словам Владимира Киселева, исполнители видят неискренность SHAMAN на сцене. Он назвал музыканта «абсолютно кремлевским продуктом».

«Мы приглашали его и не раз, и сюда [на „Золотой граммофон“], и на программы, которые делает „Русское радио“. Но, к сожалению, это его позиция. К сожалению для него, очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет SHAMAN, тут же отказываются выступать. По одной простой причине — все видят весьма и весьма неискренность этого парня, все видят, что это абсолютно кремлевский продукт», — сказал Киселев на премии «Золотой граммофон».

Он отметил, что никогда нельзя «расчищать поляну для себя в ущерб другим». Также Киселев обвинил певца в том, что он никак не помогает армии.

«Монетизируя те деньги, которые этот артист получает от кремлевских идеологов, при этом не сделать ничего для армии — я считаю, что это просто необъяснимая ситуация», — высказался бизнесмен.

Что возмутило директора SHAMAN

Пресс-секретарь SHAMAN Антон Коробков-Землянский призвал журналистов во время общения с артистом на премьере музыкально-патриотического спектакля «Вера. Надежда. Любовь» не задавать «ангажированные и некорректные» вопросы, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Претензия пиар-директора прозвучала после того, как англоязычные журналисты поинтересовались у артиста, кем он считает себя в большей степени — певцом или «пропагандистом Путина».

Коробков-Землянский прервал представителей СМИ напоминанием о том, что информационным поводом для встречи с исполнителем является премьера спектакля, и попросил спрашивать о спектакле, а также формулировать вопросы более корректно. По его словам, артист занимается творчеством, а не пропагандой.

«Давайте, пожалуйста, корректнее формулировать вопросы. Сейчас они звучат очень ангажированно», — сказал Коробков-Землянский.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

Кто критиковал творчество SHAMAN

Заслуженный артист РФ Валерий Сюткин говорил, что песни SHAMAN его не цепляют.

«Я не могу сказать, что меня цепляют песни популярного сегодня певца SHAMAN. Мне ближе то, что Александра Николаевна Пахмутова писала. Может быть, я ретроград уже», — высказывался он.

Певица Лайма Вайкуле критиковала артиста за «крики в песнях».

«Ну и SHAMAN. Он ничего не пережил, орет себе — и все. Я всегда говорю, музыка — не спорт. Тут не надо состязаться, кто громче, кто тянет длиннее ноту», — говорила она.

В августе 2022 года комик Александр Гудков выпустил пародию на клип SHAMAN «Я русский» под названием «Я узкий». Певец в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что выпуск новых версий его трека свидетельствует о популярности песни.

«Для меня это счастье — что люди делают свои версии на мое творчество. Это говорит только об одном: песня „Я русский“ набирает обороты. Есть люди, которым она нравится и которым она не нравится. Равнодушных нет, вот что самое интересное и главное для меня», — сказал артист.

По мнению SHAMAN, «хейтеры, ненависть, какой-то негатив — это своего рода тоже фанатизм, хотя и со знаком минус».

Участники Little Big Cофья Таюрская и Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) раскритиковали творчество SHAMAN. Они не поверили, что исполнитель раскрутился без продюсеров, так как, по их словам, премьера одной из песен музыканта состоялась на федеральном канале. Также Прусикин назвал образ певца «сюрреалистичным».

Кто заступился за SHAMAN

Продюсер Иосиф Пригожин заявил NEWS.ru, что SHAMAN считается талантливым артистом. По его словам, нет никаких сомнений, что музыкант является патриотом своей страны.

«SHAMAN, безусловно, талантливый артист, не без причин же его слушают россияне. Народную любовь отнять нельзя, а она определенно у него есть. SHAMAN вовремя оказался в нужное время в нужном месте. Как к артисту у меня нет к нему никаких претензий. У меня нет никаких сомнений, что он так же, как и певец Олег Газманов, к примеру, является патриотом своей страны», — прокомментировал он.

Напомним, что SHAMAN, Олег Газманов и Николай Расторгуев возглавили рейтинг современных музыкантов-патриотов.

По опросу ВЦИОМ, Дронову отдали предпочтение 28% респондентов, Олегу — 22%, а Николаю — 10%. В список также попали Григорий Лепс, Николай Басков, Александр Маршал и Юлия Чичерина.

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