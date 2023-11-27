Директор SHAMAN резко отреагировал на слова о «пропагандисте Путина» Директор SHAMAN возмутился словам об артисте как «пропагандисте Путина»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Пиар-директор певца SHAMAN (Ярослава Дронова) Антон Коробков-Землянский призвал журналистов во время общения с артистом на премьере музыкально-патриотического спектакля «Вера. Надежда. Любовь» не задавать «ангажированные и некорректные» вопросы, сообщает корреспондент NEWS.ru. Претензия пиар-директора прозвучала после того, как англоязычные журналисты поинтересовались у SHAMAN, кем он считает себя в большей степени — певцом или «пропагандистом Путина».

Пиар-директор артиста прервал представителей СМИ напоминанием о том, что информационным поводом для встречи с исполнителем хитов «Встанем» и «Я русский!» является премьера спектакля, и призвал спрашивать о спектакле, а также формулировать вопросы более корректно. По его словам, артист занимается творчеством, а не пропагандой.

Давайте, пожалуйста, корректнее формулировать вопросы. Сейчас они звучат очень ангажировано, — выразил свою точку зрения Коробков-Землянский.

Ранее SHAMAN объяснил, что быть русским в его понимании значит находиться на своем месте и делать свое дело с полной отдачей. Артист принял участие в музыкально-патриотическом спектакле «Вера. Надежда. Любовь» о женщинах на СВО — военкорах, врачах и волонтерах. Исполнитель выразил надежду на то, что постановка будет проходить с таким же успехом, и обещал «с удовольствием участвовать в спектакле и дальше».

Также певец рассказал о том, что у него прекрасные отношения с Екатериной Мизулиной и недавно он передал ей букет цветов. При этом исполнитель оставил без комментария слухи о романе между ним и главой Лиги безопасного интернета.