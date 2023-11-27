SHAMAN раскрыл, какие у него отношения с Мизулиной SHAMAN рассказал о прекрасных отношениях с Екатериной Мизулиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в беседе с NEWS.ru рассказал о том, что у него прекрасные отношения с Екатериной Мизулиной и недавно он передал ей букет цветов. При этом исполнитель оставил без комментариев слухи о якобы романе между ним и главой Лиги безопасного интернета.

Мы прекрасно общаемся [с Екатериной Мизулиной], это можно видеть по видео, которые совместно публикуем. И все, — уверяет певец.

Авторам слухов о якобы романе между ним и Мизулиной SHAMAN посоветовал «фантазировать дальше», также сообщил, что на днях подарил общественнице букет цветов. Вместе с тем он отметил, что цветы презентовал «не только ей».

Артист принял участие в музыкально-патриотическом спектакле «Вера. Надежда. Любовь» о женщинах на СВО — военкорах, врачах и волонтерах. Исполнитель песен «Встанем» и «Я русский!» выразил надежду на то, что постановка будет проходить с таким же успехом, и обещал «с удовольствием участвовать в спектакле и дальше».

Ранее SHAMAN заявил, что делает «все правильно»: пишет песни, которые находят отклик у огромного количества людей. Результатом становятся положительные отзывы о творчестве, в том числе попадание в различные списки лучших исполнителей.

Список музыкантов — патриотов России возглавили исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN), Олег Газманов и Николай Расторгуев. При этом 27% россиян отметили, что артистам следует публично демонстрировать свою политическую позицию.