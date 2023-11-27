«Делаю все правильно»: SHAMAN о попадании в список патриотичных певцов SHAMAN объяснил свою популярность тем, что создает «правильные песни»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN в беседе с NEWS.ru заявил, он делает «все правильно»: пишет песни, которые находят отклик у огромного количества людей. Результатом становятся положительные отзывы о творчестве, в том числе попадание в различные списки лучших исполнителей.

По данным опроса ВЦИОМа, SHAMAN, Олега Газманова и солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева россияне назвали главными патриотическими исполнителями сегодня в России.

Для меня это означает только одно: что я делаю все правильно и песни, которые пишу, находят отклик у огромного количества людей. Это приятно, — прокомментировал в беседе с NEWS.ru сам SHAMAN.

Один из своих хитов — «Мой бой», который, по словам исполнителя, был написан во время посещения им зоны СВО, SHAMAN спел в рамках спектакля «Вера. Надежда. Любовь». Премьера прошла в Культурном центре ЗИЛ в Москве, постановка посвящена женщинам — волонтерам, врачам, военкорам, — работающим в зоне спецоперации. Главные роли исполнили резиденты арт-кластера «Таврида».

Ранее стало известно, что список музыкантов — патриотов России возглавили исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN), Олег Газманов и Николай Расторгуев. При этом 27% россиян отметили, что артистам следует публично демонстрировать свою политическую позицию.

По мнению продюсера и музыкального критика Павла Рудченко, SHAMAN опередил Расторгуева в рейтинге музыкантов-патриотов из-за того, что сейчас он на слуху и его песни звучат «из каждого утюга».