Музыкальный критик объяснил, почему SHAMAN популярнее Расторгуева Продюсер Рудченко: песни SHAMAN больше про эмоции, чем композиции Расторгуева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) опередил солиста группы «ЛЮБЭ» Николая Расторгуева в рейтинге музыкантов-патриотов из-за того, что сейчас он на слуху и его песни звучат «из каждого утюга», заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Сравнивая творчество музыкантов, он отметил, что композиции «ЛЮБЭ» в целом про Россию и красивые края, а у SHAMAN в большей степени про эмоции.

SHAMAN слышно из каждого утюга, его песни знают, его сейчас очень поддерживают, в том числе на государственном уровне, круто вошел в молодежь. Он выступает на фестивалях – «Таврида.Арт» и тому подобное. Его песни «Встанем», «Я русский» — все касается сегодняшних патриотических настроений. У Расторгуева в целом про Россию, про красивые края, а SHAMAN в большей степени про эмоции, — считает Рудченко.

Из опроса ВЦИОМ следует, что список музыкантов-патриотов России возглавили SHAMAN, Олег Газманов и Расторгуев. В числе других патриотичных исполнителей россияне называли Юлию Чичерину (8%), Григория Лепса (6%), Александра Маршалла (6%), Юрия Шевчука (группа «ДДТ»), Николая Баскова (4%). Не смогли ответить на этот вопрос 37% россиян. При этом 27% опрошенных отметили, что артистам следует публично демонстрировать свою политическую позицию.