Россияне назвали музыкантов, которых считают патриотами ВЦИОМ: SHAMAN возглавил список российских исполнителей-патриотов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ярослав Дронов (SHAMAN)

Список музыкантов-патриотов России возглавили исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN), Олег Газманов и Николай Расторгуев, следует из результатов опроса ВЦИОМа. При этом 27% россиян отметили, что артистам следует публично демонстрировать свою политическую позицию.

Среди современных исполнителей, по мнению россиян, есть такие, кого можно назвать патриотами. В первую очередь это исполнитель песни «Я русский» Ярослав Дронов (SHAMAN) — 28%. Каждый пятый считает патриотичным музыкантом Олега Газманова (22%), а каждый десятый Николая Расторгуева (группа «ЛЮБЭ»), — сообщается на сайте ВЦИОМа.

При этом больше половины (51%) россиян не одобряют решение музыкантов, которые в знак протеста против событий на Украине уехали из страны. Кроме того, 50% респондентов считают, что следует ограничивать влияние западной культуры на молодежь.

До этого сообщалось, что в 2023 году, согласно данным опроса ВЦИОМа, SHAMAN стал самым популярным певцом в России. За исполнителя хитов «Встанем» и «Я русский» проголосовали 33% опрошенных. При этом лучшей исполнительницей названа певица Полина Гагарина. Ее выбрали 19% опрошенных.

Концертный директор SHAMAN Сергей Лавров до этого заявил, что артист получает за один концерт от 2 млн до 3 млн рублей. По его словам, у артиста также одни из самых дорогих корпоративов стоимостью от €50 тысяч до €100 тысяч.