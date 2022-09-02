«Александр мой поклонник»: SHAMAN отреагировал на клип Гудкова «Я узкий» SHAMAN назвал клип-пародию Гудкова «Я узкий» рекламой песни «Я русский»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ярослав Дронов/ShaMan

Клип-пародия «Я узкий» юмориста Александра Гудкова является рекламой песни «Я русский», заявил NEWS.ru певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). По мнению автора оригинальной композиции, выпуск новых версий его трека свидетельствует о популярности песни. SHAMAN подчеркнул, что «хейтеры, негатив — это своего рода тоже фанатизм», и назвал Гудкова поклонником своего творчества.

Для меня это счастье — что люди делают свои версии на мое творчество. Это говорит только об одном: песня «Я русский» набирает обороты. Есть люди, которым она нравится и которым она не нравится. Равнодушных нет, вот что самое интересное и главное для меня, — сказал SHAMAN.

По его словам, «хейтеры, ненависть, какой-то негатив — это же ведь своего рода тоже фанатизм, хотя и со знаком „минус“».

Как от любви до ненависти один шаг, так и от ненависти до любви... Так что это тоже мои поклонники, получается. Александр Гудков, получается, мой поклонник, поклонник моего творчества, — заявил артист.

На вопрос о том, просил ли Гудков разрешение на использование музыки песни «Я русский», он ответил, что не имеет никаких претензий к пародисту. Права на песни SHAMAN защищают издатели его песен и Российское авторское общество (РАО), объяснил певец.

Если бы нужно было брать разрешение на использование музыки, он [Александр Гудков] должен был бы обратиться в РАО и к издателям, но не ко мне. У меня нет никаких претензий [к Гудкову]. Это дополнительная популяризация моего творчества, моего имени. Хорошая или плохая, но это реклама. Это хорошо. Во всяком случае, для меня. Потому что больше людей узнают [о песнях]. Это плюс, — заключил SHAMAN.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев высказал мнение, что клип шоумена Александра Гудкова «Я узкий», который является пародией на песню исполнителя SHAMAN «Я русский», — полная безвкусица. По его словам, Гудков и раньше делал шокирующие, но талантливые пародии, но в этот раз у него получился «ширпотреб».

При этом Бабичев убежден, что шоумен не хотел кого-то оскорбить своим клипом-пародией. Он думает, что Гудкову просто нужен хайп, а игра слов в названии обусловлена тем, что он и сам «не крупного телосложения».

Клип Гудкова также раскритиковал депутат Госдумы Сергей Соловьев. Он назвал его работу «убогой, отвратительной и невежественной борьбой против всего русского». По его мнению, песня является «идиотской».