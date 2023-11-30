Певец SHAMAN: последние новости, скандалы, слухи, заявление о Мизулиной Киселев: некоторые российские звезды отказываются выступать с певцом SHAMAN

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев 29 ноября за кулисами церемонии премии «Золотой граммофон» заявил, что некоторые российские знаменитости не хотят выступать на одной сцене с певцом SHAMAN (Ярослав Дронов) из-за его неискренности. Какие еще новости выходили в последнее время об артисте?

«Мы приглашали его, и не раз, и сюда [на „Золотой граммофон“], и на программы, которые делает „Русское радио“. Но, к сожалению, это его позиция. К сожалению для него, очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет SHAMAN, тут же отказываются выступать. По одной простой причине — все видят весьма и весьма неискренность этого парня, все видят, что это абсолютно кремлевский продукт», — заявил Киселев.

Киселев также обвинил Дронова в том, что тот является «кремлевским продуктом», но при этом никак не помогает армии.

Что сказала Любовь Успенская о SHAMAN

Российская певица за кулисами музыкальной премии «Золотой граммофон» заявила, что считает себя легендой отечественной эстрады с большой буквы. Также она подчеркнула, что SHAMAN нужно еще дорасти до этого неофициального звания.

«Пусть дорастет до меня. Он только начал. Давайте будем говорить о десятилетиях, двадцатилетиях. Если ты на сцене задержался лет на 20, можно сказать, что ты уже легендарный и бессмертный», — подчеркнула Успенская, передает корреспондент NEWS.ru.

Что SHAMAN сказал о Мизулиной

Ярослав Дронов 27 ноября в беседе с NEWS.ru рассказал о том, что у него прекрасные отношения с Екатериной Мизулиной. По его словам, он недавно передал ей букет цветов. При этом исполнитель оставил без комментариев слухи о якобы романе между ним и главой Лиги безопасного интернета.

«Мы прекрасно общаемся [с Екатериной Мизулиной], это можно видеть по видео, которые совместно публикуем. И все», — подчеркнул артист.

Авторам слухов о якобы романе между ним и Мизулиной SHAMAN посоветовал «фантазировать дальше».

Как SHAMAN относится к алкогольным напиткам

Ярослав Дронов 26 ноября признался, что абсолютно равнодушен к спиртному. Артист сообщил, что отдает предпочтение теплой воде.

«Я уже месяц не ем сладкое. Это легко, когда ты делаешь по собственному желанию, а не потому, что надо. К алкоголю у меня полное равнодушие. Я воду люблю! Пью ее в большом количестве. Предпочитаю теплую воду, градусов 60 — это очень полезно!» — добавил SHAMAN.

Артист также отметил, что просит своих близких не дарить подарки на день рождения, поскольку он в состоянии самостоятельно купить все, что нужно. SHAMAN добавил, что его семья нормально отнеслась к тому, что он не стал отмечать день своего рождения.

Чем возмутился пиар-директор певца SHAMAN

Менеджер Ярослава Дронова Антон Коробков-Землянский призвал журналистов во время общения с артистом на премьере музыкально-патриотического спектакля «Вера. Надежда. Любовь» не задавать «ангажированные и некорректные» вопросы, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Претензия пиар-директора прозвучала после того, как англоязычные журналисты поинтересовались у SHAMAN, кем он считает себя в большей степени — певцом или «пропагандистом Путина». Коробков-Землянский прервал представителей СМИ напоминанием о том, что информационным поводом для встречи с исполнителем хитов «Встанем» и «Я русский!» является премьера спектакля, и призвал спрашивать о спектакле, а также формулировать вопросы более корректно. По его словам, артист занимается творчеством, а не пропагандой.

«Давайте, пожалуйста, корректнее формулировать вопросы. Сейчас они звучат очень ангажировано», — добавил он.

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