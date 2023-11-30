Любовь Успенская рассказала об отношении к творчеству SHAMAN Любовь Успенская: SHAMAN еще не дорос до легенды эстрады

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Успенская

Российская певица Любовь Успенская за кулисами музыкальной премии «Золотой граммофон» заявила, что считает себя легендой российской эстрады с большой буквы. На вопрос журналиста, является ли такой легендой певец SHAMAN, исполнительница ответила, что ему еще надо дорасти до этого неофициального звания, передает корреспондент NEWS.ru.

Пусть дорастет до меня. Он только начал. Давайте будем говорить о десятилетиях, двадцатилетиях. Если ты на сцене задержался лет на 20, можно сказать, что ты уже легендарный и бессмертный, — подчеркнула артистка.

Успенская, которая в этот вечер получила первый за карьеру «Золотой граммофон», сказала, что эта награда запомнится ей навсегда. Она добавила, что очень хочет, чтобы такую же премию получила ее дочь, у которой есть талант. В то же время певица назвала высшей наградой народную любовь, которую испытывает уже давно.

Я первую премию получила, но, думаю, народная любовь ко мне давно уже. Народная любовь — самая высшая награда, — считает исполнительница.

Ранее Любовь Успенская заявила, что песня «Безответно», которая принесла ей первую награду «Русского радио», была написана Сергеем Жуковым после ее подарка на его день рождения. По словам исполнительницы, тогда лидер российской поп-группы «Руки Вверх!» исполнял для жены ее песню, она появилась на сцене и запела второй куплет. После такого сюрприза Жуков заявил, что хочет спеть дуэтом, позже написав песню, которую она считает потрясающей.