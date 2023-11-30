Дядя Наргиз ответил Фадееву на слова о «крышевании» певицы Фаррух Закиров: не могу влиять на поступки певицы Наргиз

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Фаррух Закиров

Советский и узбекский эстрадный певец, композитор и актер Фаррух Закиров, дядя певицы Наргиз, признавшейся в оказании помощи ВСУ, ответил на слова российского продюсера Максима Фадеева о ее «крышевании». По словам, художественного руководителя вокально-инструментального ансамбля «Ялла», он ответственнен только за себя.

Фадеев ранее обратился с просьбой к МВД и ФСБ России обратить внимание на концерты Фарруха Закирова на территории России. Он заявил, что Закиров «крышует» весь беспредел, который творит его племянница.

Все, что я могу сказать: я не могу влиять на слова и поступки моих родственников. Поэтому теории о том, что я «стою за чем-либо» или «крышую чьи-либо поступки», — это абсолютная ложь. Если к этой истории хотят привязать мою прошлую должность — должность министра культуры, — то я ушел с этого поста почти 20 лет назад. Я занимаюсь только творчеством ансамбля «Ялла» — и все это тоже видят, — подчеркнул Закиров.

Певец добавил, что выступает за дружбу между народами России и Узбекистана. По словам Закирова, он любит российскую публику и гордится ею.

Я могу нести ответственность только за себя. О моих гастролях в России: я выступал и выступаю за дружбу наших народов. Свои концерты в России я никогда не скрывал. Я горжусь своей публикой и люблю ее. В последнее время я рассказываю о своих гастролях публично и с большой теплотой, так как недавно, пару месяцев назад я решил завести страницу в соцсетях, — добавил художественный руководитель ансамбля «Ялла».

Закиров не стал больше ничего комментировать на тему Наргиз, выразив надежду, что его поймут.

Ранее Наргиз рассказала о «личной войне с Россией» и попросила «Зеленского», чтобы ее именем подписали ракеты, которые ВСУ будет выпускать по Донецку. Бывший продюсер певицы Максим Фадеев резко осудил ее заявления, расценив их как экстремизм и призывы к массовым убийствам. Он отметил, что посмотрев запись разговора певицы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, понял, что «за этим всем стоит ее дядя Фаррух Закиров».