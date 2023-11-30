Иосиф Пригожин вступился за певца SHAMAN Продюсер Пригожин заявил, что не сомневается в патриотизме певца SHAMAN

Фото: Global Look Press

Иосиф Пригожин

Певец SHAMAN, безусловно, талантливый артист, который получил народную любовь, рассказал NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, нет никаких сомнений, что SHAMAN является патриотом своей страны. Как к артисту к SHAMAN нет никаких претензий, заключил Пригожин.

SHAMAN, безусловно, талантливый артист, не без причин же его слушают россияне. Народную любовь отнять нельзя, а она определенно у него есть. SHAMAN вовремя оказался в нужное время в нужном месте. Как к артисту у меня нет к нему никаких претензий. У меня нет никаких сомнений, что он так же, как и певец Олег Газманов, к примеру, является патриотом своей страны, — рассказал Пригожин.

Ранее владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что многие российские звезды отказываются от участия в сборных концертах, если узнают, что на одной сцене с ними окажется певец SHAMAN. Об этом медиаменеджер заявил за сценой церемонии премии «Золотой граммофон». Киселев заявил, что артисты видят неискренность Ярослава Дронова (псевдоним SHAMAN) на сцене.

Певица Любовь Успенская также рассказала о своем отношении к творчеству SHAMAN. Она заявила, что считает себя легендой российской эстрады с большой буквы, а вот певцу до этого неофициального звания еще нужно расти.