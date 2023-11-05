Mash: отель Софии Ротару в центре Ялты могут национализировать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отель Софии Ротару в центре Ялты могут национализировать и реализовать на торгах, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, владелица знает об этом и хочет успеть продать его по сниженной цене.

Как выяснил канал, отель «Вилла София» не принимает гостей с 2019 года. Официально он закрыт на реновацию, однако, как сообщается, у него возникли проблемы с документами. По документам, как пишут журналисты, он представляет собой не гостиницу, а пятиэтажный сарай с цоколем. Помещение площадью 10,2 гектара в последние годы пытались продать за €25 млн, однако теперь риелторы экстренно обзванивают интересантов, предлагавших цену в разы меньше, отмечает канал.

Ранее национализированную квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в крымском поселке Ливадия продали на аукционе. Новым владельцем стала москвичка Ольга Липовецкая, заплатившая 44,3 млн рублей. Как сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов, средства от продажи пойдут на поддержку участников СВО и их семей, а также на развитие городов и районов полуострова.

В Сети были опубликованы фотографии этой квартиры. К недвижимости прилагается парковочное место на цокольном этаже, бассейн и бар на крыше. Квартира была приобретена до вхождения Крыма в состав России и оформлена на супругу украинского лидера Елену Зеленскую.