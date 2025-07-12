Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 12 июля, дождь против злаков

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 12 июля, дождь против злаков

В Москве 12 июля все еще стоит очень жаркая погода: температура воздуха поднимется до +34 градусов. Зато солнце наконец скроется за тучами и не будет так ярко светить: ожидается дождь и даже возможна гроза. Это несколько снизит уровень пыльцы в столице.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 12 июля

Ситуация с уровнем пыльцы сейчас остается напряженной. Активно цветут злаковые травы — их пыльца в воздухе достигает очень высокого уровня, более 1000 единиц на кубометр. Для аллергиков это период повышенного риска, поэтому важно соблюдать рекомендации врачей и избегать длительного пребывания на улице в часы максимального пыления.

Плесневые грибы также не отстают: уровень спор альтернарии остается высоким, а концентрация кладоспориума достигает очень больших значений, вплоть до 5000 единиц на кубометр. Сегодня пыльца сорных трав, таких как маревые и полынь, пока присутствует в воздухе на минимальном уровне и не представляет серьезной угрозы.

Состояние аллергиков в этот день может быть осложнено сочетанием высокой концентрации пыльцы и плесневых спор с жаркой и сухой погодой. Будьте внимательны к своему здоровью, держите под рукой необходимые лекарства и по возможности минимизируйте контакты с аллергенами.

Берегите себя и свое здоровье: своевременно принимайте назначенные препараты, проводите влажную уборку и избегайте длительного пребывания на улице в пиковые часы пыления. Забота о себе поможет вам легче перенести этот непростой период.