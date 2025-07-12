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12 июля 2025 в 02:11

Арестован экс-глава «Газпром межрегионгаза»

Экс-главу «Газпром межрегионгаза» Мансурова арестовали по делу о крупной взятке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Савеловский суд Москвы санкционировал арест Ленара Мансурова, фигуранта громкого дела о получении взятки в особо крупном размере, передает РИА Новости со ссылкой на карточку инстанции. Бывшего руководителя «Газпром межрегионгаз Махачкала» обвиняют по серьезной уголовной статье.

Согласно официальным данным компании, Мансуров занимал пост гендиректора с мая 2022 года, однако покинул его через год. Информация о его текущей деятельности на момент ареста отсутствует.

По данным РБК, бывший гендиректор «Газпром межрегионгаз Махачкала» действительно был арестован. Об этом изданию сообщил адвокат Бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» Владислав Живаев.

Ранее стало известно, что генеральному директор МХАТ им. Горького Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате при реконструкции старой сцены. Бизнесмена не стали арестовывать, а лишь допросили и отпустили под подписку о невыезде.

Долги на 17 млрд рублей у Кехмана могли сформироваться во время его коммерческой деятельности, заявил юрист Илья Русяев. По его словам, группа компаний бизнесмена активно кредитовалась у банков под поставки фруктов.

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