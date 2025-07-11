Юрист объяснил, откуда у Кехмана долги по кредитам на 17 млрд рублей

Долги на 17 млрд рублей у гендиректора МХАТ им. Горького Владимира Кехмана могли сформироваться во время его коммерческой деятельности, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, группа компаний бизнесмена активно кредитовалась у банков под поставки фруктов.

Что касается кредитной задолженности в размере порядка 17 млрд рублей, то она сформировалась еще в период коммерческой деятельности Кехмана в составе группы компаний JFC, до его перехода в культурную сферу. Компания активно кредитовалась в ряде банков под поставки фруктов, но, как следует из материалов ранее возбужденных дел, значительная часть средств шла не на поставки, а на покупку недвижимости и инвестиционные проекты, — высказался Русяев.

Он предположил, что после краха JFC на территории России долговые обязательства частично перешли в плоскость исполнительного производства, где в настоящее время продолжают числиться в открытых базах судебных приставов. При этом, по словам юриста, сама задолженность не имеет прямого отношения к новому уголовному делу, но формирует контекст.

Ранее стало известно, что Кехману предъявили обвинение в растрате при реконструкции старой сцены. Бизнесмена не стали арестовывать, а лишь допросили и отпустили под подписку о невыезде.